Denunciaron penalmente a Javier Milei por intimidación pública y apología del delito

El abogado Gregorio Dalbón presentó este jueves una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y pidió su indagatoria por amenazas, intimidación pública, apología del delito e infracción a la Ley Contra la Discriminación. El letrado decidió además remitir una copia de la denuncia a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación para que se inicie un procedimiento de Juicio Político contra el mandatario libertario por la posible comisión de delitos.Dalbón presentó la denuncia a partir de la publicación de Milei en su cuenta en la red social X de un mensaje que fue interpretado como una amenaza a los "zurdos hijos de putas".Para el abogado, el mensaje publicado por Milei en sus redes sociales “constituye un hecho de extrema gravedad institucional, toda vez que no solo emite declaraciones cargadas de odio y violencia, sino que tambiéna quienes disentimos de su posición política, indicándonos como enemigos a los que él y sus seguidores, deben perseguir"."La frase ‘los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la LIBERTAD. Zurdos hijos de putas tiemblen. La libertad avanza' no es un comentario aislado, sino que se trata de un mensaje directo quea la del Presidente”, advirtió Dalbón en su denuncia.La presentación judicial asegura además que "la expresión 'los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta' constituye una amenaza directa que alienta a perseguir a todos los que no compartimos las ideas de La Libertad Avanza"."La, la estigmatización de ideas y el uso del aparato estatal para callar las voces de los disidentes fueron prácticas utilizadas durante la última dictadura militar. Por ese motivo, las palabras del Presidente, cargadas de violencia y amenazas, donde la disidencia no es tolerada resuenan de la misma manera”, consideró Dalbón.Por otro lado, el abogado indicó que el término 'zurdos hijos de putas', utilizado por el Presidente en su mensaje, “es profundamente ofensivo y”.“Esta expresión no solo descalifica a quienes nos identificamos con una ideología política alejada de la derecha, sino que también busca deshumanizarnos, atentando contra nuestra dignidad”, concluyó el letrado.En su denuncia, Dalbón calificó la conducta de Milei bajo los delitos de “amenazas, intimidación pública, apología del delito e infracción a la Ley contra la Discriminación (cfr. arts. 149 bis, 211 y 213 del Código Penal de la Nación y Ley 23.592)” y pidió que se habilite la feria judicial de enero de modo de que se úeda disponer la indagatoria del mandatario.