Milei volvió a defender a Elon Musk y cargó contra los imbéciles de izquierda

El presidentevolvió a defender al magnate Elon Musk, metido en las polémicas por su gesto nazi y cargó contra “los imbéciles de izquierda” que “se entretienen con el saludo”.(inventando estupideces porque no se aguantan que haya expandido nuestra libertad a costa de que ellos pierdan el monopolio del relato),”, defendió a través de sus redes durante su viaje de regreso a Buenos Aires tras su gira por Estados Unidos y Suiza.El fundado de Tesla y dueño de X se encuentra en el centro de las miradas luego de protagonizar un saludo que despertó un debate a nivel nacional por la similitud con el "Heil Hitler" que realizaban los nazis con el brazo extendido.Hace días el mandatario ya lo había defendido en la misma red social al considerar que eran “difamaciones” las críticas hacia Musk y afirmó: “Nazi las pelotas”. Según Milei, el titular del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental del gobierno de Trump, representa “uno de los hombres más importantes de la Historia”, destacando su rol en el progreso tecnológico y su defensa de la libertad.“Lo tildaron de locura, pero fue un gran aporte a la humanidad, al recuperar un foro que estaba programado para cancelar cualquier discurso que no fuera el hegemónico”, consideró y aseguró que “el mundo cambió" y que “Elon no está solo”.“”, había amenazado Milei.Entre las últimas publicaciones del ahora funcionario del Gobierno de Donald Trump destaca el respaldo al discurso de Milei durante el Foro de Davos con fuertes críticas a la agenda woke y al feminismo radical. “