Nueva denuncia penal contra Milei: lo acusaron por atacar a la comunidad LGBT+ en Davos

Homosexualidad.



@JMilei en cada abuso vas a ser denunciado.



Se informa que se procedió a realizar el ingreso de la denuncia remitida, quedando asignada por sorteo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 y registrada bajo el nro de causa CFP 227/2025. pic.twitter.com/IQyeY6kSbG — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) January 24, 2025

El presidente Javier Milei sumó una nueva denuncia por actos discriminatorios, esta vez relacionada con sus dichos en el Foro Económico Mundial de Davos contra la población LGBT+. En ese encuentro, el mandatario dijo entre otras cosas que la “ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”.Tras sus dichos, el abogado Gregorio Dalbón lo denunció por los delitos de “incitación a la violencia e infracción a la Ley Contra la Discriminación”.“El presidente no solo ejerce en su discursosino que va más allá cuando acusa directamente al decir 'Quiero ser claro que cuando digo abuso no es un eufemismo porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos'", remarcó el abogado.“Estas acusaciones son de altísima gravedad, al encuadrar los tipos penales más atroces que puedan existir. La liviandad del Sr. Presidente al tildar de pédofilo a una persona solo por su orientación sexual es un hecho que no puede pasarse por alto yque tan arraigado está a la defensa de las minorías y los derechos humanos”, advirtió el letrado.Además, recordó que Argentina suscribe a los diversos tratados internacionales en defensa de los derechos humanos y ha sido pionera en materia de legislación tendientes a la igualdad e inclusión del colectivo LGBT+.Dalbón ya había denunciado a Milei por sus amenazas contra los “zurdos hijos de puta”, según publicó el presidente en la red social X.