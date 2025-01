Yuyito González no desmitió su separación con Javier Milei: "Digan lo que quieran"

En una entrevista en el evento "Pinamar Moda Look", Amalia “Yuyito” González, la ex vedette y conductora, abandonó un móvil después de ser consultada sobre su relación con el presidente Javier Milei. Durante el evento, González estuvo acompañada por su hijo, Stéfano Di Aloy, quien desfiló en la pasarela, y su hija Bárbara Coppola, junto a su nieta Josefina. Fue allí donde una periodista aprovechó para hacerle unas preguntas sobre su vida personal, particularmente sobre los rumores de una posible crisis de pareja con Milei.

González comenzó a responder con calma cuando se le preguntó por su hijo, pero rápidamente se mostró visiblemente incómoda y nerviosa al ser consultada sobre su relación con el presidente.Tras insistir la periodista en los rumores de separación, la ex vedette respondió de manera evasiva: “No, por favor, no me tires mala onda, te lo pido por favor”. A pesar de la insistencia de la periodista para desmentir los rumores, González, al parecer molesta, replicó: “Ya no desmiento más nada, digan lo que quieran, vivo mi vida enamorada y feliz.”Sin embargo,