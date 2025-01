La ministra bonaerense de Mujeres cruzó a Cúneo Libarona: "Desasnar a ese burro"

Recomiendo este post, una clase para desasnar al burro del ministro de justicia @m_cuneolibarona que hoy publicó un pasquín en @LANACION digno del olvido, si no fuera por la responsabilidad institucional que tiene, lo que vuelve grave que escriba semejante porquería https://t.co/X4sgVHDfbx — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) January 26, 2025

La ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, cruzó al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, luego de que este confirmara la idea de eliminar la figura de "femicidio" del Código Penal. "Recomiendo una clase para desasnar a ese burro", afirmó Díaz.Desde su cuenta personal de la red social X, la funcionaria bonaerense replicó una publicación del abogado y doctor en Derecho, Andrés Gil Domínguez, y sostuvo que las afirmaciones de Cúneo Libarona son "dignas del olvido" si no fuera por "la responsabilidad institucional" que lleva adelante y que convierte en "grave" publicar "semejante porquería" en diarios argentinos (haciendo referencia a una nota de opinión que escribió el funcionario para La Nación).El texto de Gil Domínguez sostiene que el principio de igualdad ante la ley (entre fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX)", señaló. En la misma línea, aclaró que, luego de la Segunda Guerra Mundial, "las constituciones y los tratados sobre derechos humanos" evolucionaron debido a "los horrores vividos" y, en ese momento, "apareció el derecho a la no discriminación negativo y positivo".. "Y cuando existen grupos que históricamente fueron desaventajados de forma estructural, deben adoptarse medidas de acción positiva para que dichas personas tengan mínimas oportunidades. La reforma constitucional de 1994 (en Argentina) en los artículos 37 y 75 - incisos 19, 22 y 23 - es un claro ejemplo de esto", sostuvo.Asimismo, manifestó que el derecho a la no discriminación" ante la ley.Por ese mismo motivo, destacó que "el género es una categoría que integra el derecho a la no discriminación" y que cuando se habla de "ideología de género para descalificar al género es una acción de discriminación directa".Para finalizar, remarcó que Argentina sancionó "varias leyes" que nos convierten en "referente de pluralidad y diversidad" a nivel mundial, "a pesar de nuestros problemas económicos y sociales": "Los silencios colaboracionistas no serán olvidados, la historia siempre pega la vuelta", añadió Gil Domínguez.concluyó.