Kicillof calificó de "inaceptable y gravísimo" el discurso de Milei en el Foro de Davos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este lunes que el discurso que dio el presidente Javier Milei en el Foro de Davos “es gravísimo e inaceptable”. Asimismo, indicó que “esa violencia verbal” que maneja públicamente “tiene efectos reales”.“¿Cómo le vas a explicar a un alumno en una escuela de la Provincia que no tiene que agredir ni insultar al que piense distinto cuando el Presidente de la Nación lo hace todo el tiempo?”, cuestionó el mandatario en una entrevista radial.Y añadió: “Milei es reaccionario y amenaza. Si hay sectores que lo apoyan es porque le gusta o los beneficia”.En referencia a sus dichos sobre “igualar homosexualidad con pedofilia” y la idea de eliminar la figura de femicidio, Kicillof señaló que es "de una tremenda ignorancia” porque no sólo no conoce lo que pasa en el país sino que no mide las consecuencias de “estigmatización y persecución”.En la misma línea, recordó que Milei “eliminó organismos vinculados a la violencia de género” y dejó sin empleo a operadoras de la Línea 144 (de asistencia a la víctima de violencia de género y doméstica).“Desde la Provincia, con los elementos que tenemos, hemos fortalecido las políticas, junto con los municipios, que tienen que ver con estos temas. Si, por ejemplo, se eliminara la figura de ‘femicidio’ quedaría sólo ‘homicidio agravado por el vínculo’ y recaería sólo en las relaciones de marido y mujer y no en todos los femicidios ocurre eso. Es prejuicioso y peligroso”, aseguró.Para finalizar, tildó de “chupamedias” a quienes hoy “le dejan pasar cualquier barbaridad” al Presidente “y no lo denuncian”. “Se cebó con (Donald) Trump y no se puede dejar pasar, todas estas cosas son muy graves”, subrayó.En cuanto a la situación económica que atraviesa el país, el gobernador bonaerense hizo hincapié en que el Presidente “está cerrando empresas” y que los despidos van en aumento porque “sustituye la importación por producción”, al mismo tiempo de que “hace lo imposible por destruir” la industria nacional.“Lo que se está consumando con Milei es la caída de los consumos populares. El plan anti-inflacionario que está en curso no es ni liberal ni libertario ni austríaco, no es un carajo de todo eso. Es un plan más viejo que Matusalén y que en Argentina se aplicó muchas veces: las más famosas son las tablitas de (José Alfredo) Martínez de Hoz y la convertibilidad de (Domingo) Cavallo. Ambas consisten en planchar el dólar, sostener un tipo de cambio fijo y, junto con eso, abrir importaciones, bajar salarios, jubilaciones e ingresos populares. Eso destruye el aparato productivo argentino”, concluyó.