Macri pausa sus vacaciones y reúne al PRO para mostrar autoridad, decidir rumbo electoral y definir affair con Milei

Mauricio Macri pausa sus vacaciones y llega este miércoles a la Ciudad de Buenos Aires para reunir a la mesa ejecutiva de su partido. El expresidente buscará ordenar la tropa, delinear la estrategia electoral de este año y exhibir cohesión. Su viaje coincide con el paulatino desvanecimiento de un acuerdo entre Pro y La Libertad Avanza (LLA), que recrudeció tras el rechazo frontal de Javier Milei a las críticas que recibió del jefe de gobierno Porteño, Jorge Macri, por su discurso en el Foro Económico de Davos.El ex mandatario se reunirá también con el senador Luis Juez, quien anticipó que dejará la presidencia del bloque Pro después de manifestar diferencias con el conductor del partido. Es posible que el vicepresidente de la bancada, Alfredo De Angeli, asuma la jefatura de manera interina hasta diciembre. Cerca de Macri negaron que su visita esté vinculada con un encuentro con referentes del Gobierno Nacional.La cumbre presencial del miércoles llega después del zoom de ayer, donde hubo un abordaje inicial de la cúpula de Pro sobre los principales interrogantes que atraviesan al partido. Sin un temario fijo, se puso sobre la mesa la existencia de un apoyo mayoritario a la suspensión de las PASO así como al proyecto de “ficha limpia”, la implementación del juicio en ausencia, y la modificación sobre la reiterancia delictiva. Sobre los cambios en el proyecto que reforma a la ley de partidos políticos, se definió un acompañamiento parcial, y garantizar una publicidad electoral limitada, principalmente en las provincias a las que consideran “feudos”, donde el partido gobernante maneja los medios de comunicación. La iniciativa sobre quebrantos es la única que no cuenta con el aval del macrismo: un informe presentado por la mesa técnica del partido definió que la propuesta del Poder Ejecutivo podría redundar en un perjuicio para muchas empresas, entre otras cosas porque no reconoce la inflación acumulada antes del 2025, podría generar un “efecto confiscatorio” y complejizar los juicios en curso.En la reunión, la cuestión electoral quedó en un segundo plano, pero se deslizó la necesidad de acordar estrategias electorales por distrito. Mientras el macrismo porteño ve alejarse una confluencia de listas con los libertarios y exploran una reedición de Juntos por el Cambio, esa posibilidad no se descarta en el interior del país.No obstante, el jefe de Gobierno porteño sostuvo se deberá trabajar para lograr un acuerdo si la mayoría cree que ese debe ser el camino. Macri, en tanto, subrayó la carencia de reciprocidad de los libertarios: planteó que si bien el Pro en el Congreso apoyó las propuestas del oficialismo, LLA “vota todo en contra en la Ciudad”.De la mesa de discusión participaron el jefe de gobierno porteño, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), el jefe del bloque Pro de Diputados Cristian Ritondo, los legisladores María Eugenia Vidal y Diego Santilli, el secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti, el armador y mano derecha del expresidente, Fernando De Andreis, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.Con respecto al encuentro de este miércoles, se reunirá la mesa chica del partido y el equipo de trabajo designado por Macri, integrado por el exministro Hernán Lacunza, los diputados Ritondo, Silvia Lospennato y Ana Clara Romero, y la vicepresidenta del partido e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.