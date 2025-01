El Gobierno adelantó que se eliminarán impuestos para "reducir los precios" de autos y motos

Estimados, en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Costó mucho evitar una hiperinflación y lograr lo que hemos… — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 21, 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó este martes que "a partir de la semana que viene, eliminaremos impuestos" para "reducir los precios" de vehículos. Según explicó, se quitarán los tributos internos para los autos de entre $41 y $75 millones y se reducirá a la mitad la alícuota para los valores superiores. En cuanto a las motos, se suprimirán las cargas de las que se venden a entre $15 y $23 millones. Con esta reducción, el Ejecutivo espera que estos rodados sean entre un 15 y un 20% más baratos."Se eliminarán los impuestos internos para los autos de entre $41 y $75 millones, que hasta ahora pagaban una alícuota del 20% y se reducirá la alícuota para los autos de más de $75 millones, del 35% al 18%", explicó el funcionario en su cuenta de X, donde agregó que "esto va a impactar en una reducción del precio de venta de estos vehículos de entre un 15% y un 20%, lo que seguramente producirá un aumento en la demanda del mercado". "Además, bajarán a cero los aranceles para la importación de autos eléctricos e híbridos de bajo precio FOB con la intención de que haya opciones de vehículos más económicos. Habrá un cupo anual de 50 mil autos a ser importados en esta categoría", añadió.Por último, Caputo anunció que "adicionalmente, se eliminarán los impuestos internos de las motos de un precio de entre $15 y $23 millones, que hasta ahora pagaban un impuesto del 20%".La medida obedece a que el próximo viernes 31 de enero vencerá el esquema actual de impuestos internos aplicados a autos, motos, embarcaciones y aeronaves, conocido como Impuesto al Lujo, que afecta a vehículos de gama media. Con esta reforma, el Ministerio de Economía espera que las automotrices trasladen la reducción tributaria al precio de venta final, lo que estimularía la competencia entre marcas. Sin embargo, desde el Gobierno también pretenden que las provincias achiquen su estructura impositiva para consolidar la baja al consumidor final.En una publicación en su cuenta de la red social X, Caputo ratificó el rumbo económico del Gobierno: "Estimados, en caso que no haya quedado claro, este gobierno vino a bajar impuestos. Solo que, producto del desastre heredado y nuestro pésimo historial crediticio, solo podemos hacerlo si tenemos superávit fiscal. Costó mucho evitar una hiperinflación y lograr lo que hemos logrado en apenas un año". "La ortodoxia fiscal y monetaria no es negociable, y es el mayor reaseguro para todos los sectores productivos de que Argentina ya no va a caer en las crisis que hemos estado inmersos por décadas. Desde que asumimos, ya hemos bajado mas impuestos que cualquier otro gobierno, entre ellos el más importante, el impuesto inflacionario. Ese que tiene correlación directa con el nivel de pobreza", enfatizó en esta línea.En tanto, reafirmó la postura del Gobierno sobre los impuestos: "No es una casualidad que la pobreza haya caído casi 20 puntos al mismo tiempo que bajamos la inflación abruptamente. También terminamos con el impuesto país, otro impuesto tremendamente distorsivo, y redujimos en muchos casos a cero una cantidad impactante de aranceles, en particular a los bienes de capital. Sepan que todos los días analizamos la situación financiera del país, para ver si podemos seguir bajando impuestos".