El balance positivo del FMI tras la visita al país: "El diálogo fue altamente constructivo y positivo"

Elfinalizó este martes la misión técnica que realizó en los últimos días con funcionarios del equipo económico para avanzar en un nuevo acuerdo que le permita al Gobierno aumentar las reservas de dólares y acelerar la salida del cepo.En las próximas semanas continuarán las negociaciones de manera virtual y no está en agenda, por el momento, una visita del Ministerio de Economía a Washington. El equipo de técnicos del FMI había llegado el miércoles pasado a Buenos Aires para sostener una agenda intensa de intercambios con el Ministerio de Economía y el Banco Central. Este martes por la mañana fue la última ronda de conversaciones en la sede de la autoridad monetaria antes de que finalice de manera formal el trabajo de la comitiva.El organismo publicó un comunicado para informar el cierre de la visita: “Una misión del FMI visitó Buenos Aires la semana pasada para avanzar en las conversaciones sobre un nuevo programa.”, mencionaron desde del FMI.El organismo suspendió la conferencia de prensa regular de la portavoz, que estaba prevista para este jueves, y tendrá lugar la semana próxima. Se espera que con la llegada de los técnicos que estuvieron en Buenos Aires, haya una reunión informal del directorio del Fondo Monetario para analizar el resultado.Más temprano este martes, durante su conferencia de prensa, el portavoz presidencialindicó que "no hay fecha cierta para la firma de un acuerdo", pero consideró que "no habrán inconvenientes" para garantizarlos porque porque "". Aún así, se espera que el acuerdo se realice este año, porque fue el plazo que el Gobierno anunció para la finalizar con el régimen del cepo cambiario.