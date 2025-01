Según un informe sobre la actividad económica, el 2024 cerró con una caída de casi el 3%

Un estudio elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres afirma que la actividad económica cerró el 2024 con una caída del 2,9%, pese al crecimiento del 1,3% que tuvo en diciembre, con respecto a octubre, el cual no alcanzó para mejorar el porcentual anual. La variación interanual en el último mes del año fue del 4,6%. El martes 25 de febrero, el INDEC publicará los resultados oficiales, que podrían confirmar o ajustar los datos presentados por la consultora.De los once sectores evaluados por la consultora siete tuvieron un crecimiento y cuatro registraron caídas en diciembre de 2024. “Intermediación financiera”, con un aumento del 16,2%, fue el rubro que tuvo mejor desempeño. De todas maneras, la mejora no fue suficiente para compensar los resultados negativos de meses previos, por lo que el sector terminó el 2024 con una caída del 2,4%, según el informe.Por su parte, el sector de “agricultura, ganadería, caza y silvicultura” fue uno de los pocos que reportó resultados positivos tanto en diciembre, con un crecimiento del 15,1%, como en el balance anual, con un aumento del 35,4%.De todas maneras, la consultora explicó que las perspectivas climáticas se fueron deteriorado, hecho que podría afectar los rendimientos de las próximas cosechas, especialmente la de maíz. Es necesario aclarar que el repunte de 2024 es comparado con los pésimos resultados obtenidos en 2023, debido a la sequía histórica que atravesó el sector.Otro sector que mostró un buen desempeño en diciembre fue el de “comercio al por mayor y menor”, con una recuperación del 6,8% respecto al mismo mes de 2023. A pesar de este repunte, la actividad comercial en el total del 2024 disminuyó un 5,5% en comparación con el año anterior.Por su parte, “minas y canteras” obtuvo el cuarto mejor resultado en diciembre, con un crecimiento del 5% interanual, impulsado por un aumento en la extracción de petróleo crudo (+11,5%) y gas natural (+8,8%). A lo largo de todo 2024, la expansión del sector alcanzó un 6,6%.Los otros dos sectores que crecieron en diciembre fueron “actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” (4,2%) y “transporte, almacenamiento y comunicaciones” (2,1%).Fueron cuatro sectores aquellos que tuvieron resultados negativos en diciembre. El rubro más afectado fue la “construcción”, que se contrajo un 10,6% y terminó el 2024 con una baja del 21,1%, debido a la desaceleración de la obra pública financiada cortada por el gobierno de Javier Milei.El sector de “electricidad, gas y agua” experimentó una caída del 2% en diciembre, con una baja del 2,9% en la generación de electricidad, atribuida a un descenso en el consumo residencial debido a las condiciones térmicas. A pesar de esto, el sector terminó 2024 con un incremento acumulado del 0,8%.Mientras que los sectores “servicios sociales y de salud” registraron una caída del 1,8% en diciembre, cerrando el año con una disminución del 1,1%. Finalmente, la “administración pública y defensa” también experimentó una caída en diciembre del 0,9%, con un descenso anual del 0,4%.