El Gobierno creó la figura de embajador comercial en Cancillería: cuáles serán sus funciones

El gobierno de Javier Milei creó la figura de Embajador Comercial para Inversiones y Desarrollo Estratégico, que dependerá del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.Lo hizo a través de la publicación del Decreto 43/2025, publicado en el Boletín Oficial, en el que detalló que la idea de incorporar nuevos representantes apuesta a “promover inversiones estratégicas, fomentar las exportaciones, impulsar los negocios internacionales del país y fortalecer la presencia de la República Argentina en mercados globales”.Si bien, los futuros designados para la tarea estarán habilitados a interactuar con las Embajadas y Consulados argentinos en el exterior, la norma especifica que “no representan a la Nación, no serán considerados funcionarios ni empleados públicos". "No tendrán relación de dependencia, subordinación ni vínculo contractual con la Administración Pública Nacional”, aclararon al tiempo que detallaron que su tarea será “ad honorem”.“El reconocimiento protocolar realizado en virtud del presente decreto tendrá carácter temporal y no implicará bajo ningún concepto el ingreso al Servicio Exterior de la Nación, ni la obtención de rango protocolar permanente”, reza además la letra del decreto.En la misma línea, puntualizaron que las actividades y propuestas realizadas por los Embajadores Comerciales para inversiones y desarrollo estratégico tendrán carácter “exclusivamente consultivo”, y “no serán vinculantes para el Estado Nacional ni para sus organismos”.Asimismo, se estableció que los gastos serán absorbidos por los embajadores comerciales y no repercutirán en las partidas presupuestarias del Estado. Además, precisaron que el ministerio que lidera Gerardo Werthein propondrá el nombramiento como Embajadores Comerciales para Inversiones y Desarrollo Estratégico "a personas de notable trayectoria empresarial en el ámbito privado que puedan contribuir al cumplimiento de los objetivos".En el decreto, especificaron que la creación de una nueva representación apuesta a promover inversiones estratégicas en sectores clave para el desarrollo económico, con el objetivo de que puedan aportar innovación, empleo y transferencia tecnológica.Además, busca “facilitar la apertura y expansión de mercados internacionales para productos, servicios y tecnología argentinos, contribuyendo a diversificar las exportaciones”, y promocionar los ideales económicos de la Argentina en foros internacionales, mesas de negociación, eventos empresariales y misiones comerciales estratégicas.La tarea fomentará los vínculos entre empresas locales y extranjeras para el desarrollo de alianzas estratégicas y proyectos de desarrollo conjunto, y actuará como “facilitadores” en negociaciones internacionales.También estarán encargados de confeccionar informes que receptará la Cancillería sobre “las tendencias internacionales de comercio e inversiones y oportunidades económicas estratégicas para fortalecer la presencia global de la República Argentina”.En los considerando del decreto que lleva la firma del presidente Javier Milei y el canciller Werthein se especificó que “la coyuntura económica internacional brinda una oportunidad excepcional para que nuestro país expanda su participación global, incremente sus exportaciones y promueva la llegada de inversiones estratégicas que impacten positivamente en todo el territorio nacional, generando desarrollo, empleo y diversificación económica”.Ante eso, destacaron la posibilidad de “contar con el aporte de personas de reconocida trayectoria internacional y amplia experiencia en los negocios globales, quienes contribuirán con carácter ‘ad honorem’ en este momento crucial del país, aportando su experiencia y conocimiento para promover la atracción de inversiones estratégicas, fomentar las exportaciones y fortalecer la presencia de la Argentina en mercados globales".