Mercado Libre reclamó la baja de impuestos provinciales y Santa Fe reveló que le detectó 40 mil operaciones en negro

En la Ley tributaria provincial sancionada en diciembre de 2024 NO SE AUMENTÓ la alícuota de Ingresos Brutos a las ventas de bienes o servicios a través de plataforma digitales.



Desde la Administración Tributaria Provincial estamos cuidando el trabajo y la producción… — Pablo Olivares (@polivares3) January 28, 2025

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, cuestionó el reclamo que emitieron las empresas fintech, con Mercado Libre a la cabeza, para reducir la presión tributaria y reveló que el Estado santafesino detectó que en diciembre pasado en la plataforma de ventas online más grande del país realizaron 40 mil operaciones en negro, que por lo tanto no tributaron."Son operaciones que le quitan trabajo al comercio santafesino formal. Si el planteo es por la unidad de negocios de Billetera Virtual, Santa Fe lo que ha hecho es igualarlas en el tratamiento tributario con los bancos, sólo por los intereses que cobran para financiar compras, préstamos y otras operaciones financieras. Y también por los réditos que obtienen de la 'bicicleta' de 48/72 horas que hacen con los fondos de los comerciantes”, marcó Olivares respecto a los días que se demoran las acreditaciones a las partes vendedoras desde que se concretaron los débitos a las partes compradoras.Y remarcó: “Desde la Administración Tributaria Provincial estamos cuidando el trabajo y la producción santafesina cuando se la afecta desde la actividad en negro. Por eso se monitorea constantemente la venta en negro a través de plataformas digitales, cuando significan una competencia desleal con los comercios santafesinos que cumplen con sus deberes y sostienen o aumentan el empleo”.Sobre las operaciones de comercio electrónico, Olivares señaló que “en la ley Tributaria de Santa Fe sancionada en diciembre de 2024 no se aumentó la alícuota de Ingresos Brutos a las ventas de bienes o servicios a través de plataforma digitales”.Respecto a la baja de impuestos reclamada por privados –que coincide con una presión en el mismo sentido desde el gobierno nacional, lanzada por el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo– el ministro santafesino recordó que en la ley Tributaria 2025 se contemplaron varias medidas que reducen las cargas a distintos sectores productivos.“Y lo seguiremos haciendo. Compartimos la idea de ir todos en una senda hacia un país donde todas las variables sean comparables con la media internacional en general, y países desarrollados en especial”, indicó Olivares.Se desprende de su frase que, a diferencia de la estrategia de la Casa Rosada de desregular todo y reducir tributos a los más ricos, el camino santafesino apunta a utilizar la cuestión impositiva como herramienta para apuntalar sectores específicos, sea por situaciones críticas o por proyectos de desarrollo.En ese sentido, el funcionario agregó que acompañan “con medidas que promuevan gravamen provincial 0% a la mayor producción mediante inversión y creación de empleo santafesino”. “Esperemos que también las plataformas lo hagan con comisiones, plazos de acreditación al comercio y otras condiciones de servicio al comercio, comparables con países que se tienen como modelo”, manifestó.El reclamo de las fintech llegó detrás del anuncio de Caputo de una baja temporaria en la retenciones –en torno al 20% para los principales cultivos, como soja, maíz y trigo, entre otros, y a derivados como aceite de soja– y la eliminación total y definitiva de derechos de exportación para las economías regionales. En el caso de cereales y oleaginosas confluyeron la necesidad del Gobierno nacional de contar con dólares para continuar ejecutando su plan económico de mantener pisada la divisa estadounidense y los reclamos del sector rural ante la caída de los precios internacionales y los efectos de la sequía histórica.En ese marco, pidió pista el sector de las plataformas, con el pedido de Mercado Libre y bancos por la presión tributaria. Las empresas emitieron un documento en el que marcan que el impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias, el Impuesto al Cheque y las altas tasas municipales son responsables de que no despegue la toma de créditos en el país y además “dificultan” el normal funcionamiento.Mercado Libre resaltó en un comunicado que “estos tributos encarecen productos y servicios, golpean los bolsillos de las familias y ponen en riesgo miles de negocios que son el motor de la economía local”.