El intendente de Villa Gesell respaldó a Axel Kicillof: "Es el principal dirigente opositor al Gobierno nacional"

Tras el pedido de 35 intendentes bonaerenses del desdoblamiento de elecciones legislativas de este año, el jefe comunal Villa Gesell,, respaldó la gestión del gobernador, al que definió como "el principal dirigente opositor"."Se estableció que la mejor opción es desdoblar y eliminar las PASO. Se habló de formar un gran frente.", expresó Barrera en diálogo con C5N.En ese sentido, destacó que Kicillof "está gobernando la provincia más importante de la República Argentina yNosotros vamos por la positiva. Si no vamos unidos en las próximas elecciones, también es muy difícil", agregó el intendente de Villa Gesell.Al ser consultado sobre la razón por la cual los intendentes prefieren desdoblar los comicios, Barrera explicó que "un sistema nuevo que no se practicó nunca hasta ahora y no sabemos cómo se va a desarrollar"."Y si son simultáneas, tenés que terminar de votar la lista nacional y concurrir a votar las provinciales.", concluyó Barrera.