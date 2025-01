Carrió calificó de "discriminatorio y violento" el discurso de Milei en Davos y lo mandó a "leer la Constitución"

CARTA AL PRESIDENTE DE LA NACION JAVIER MILEI



Señor Presidente, sus discursos, sus publicaciones en las redes y cualquier comentario en algún medio de comunicación, no los hace a título personal sino en su carácter de Jefe de Estado Argentino y, en consecuencia, sus expresiones… pic.twitter.com/XvMzBHGzzA — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 30, 2025

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa “Lilita” Carrió, apuntó fuerte contra el presidente Javier Milei por su polémico discurso en el Foro de Davos. Lo acusó de incumplir los mandatos de la Constitución Nacional y de adoptar un discurso que contradice los principios fundamentales del Estado de Derecho.En una carta publicada en su cuenta oficial de X, Carrió expresó su “más absoluto rechazo” al contenido de las declaraciones del mandatario, calificándolas de “Según Carrió, el Presidente estaría incurriendo en una “anunciación sistemática de expresiones contrarias” a los derechos humanos, lo que -en su opinión- resulta incompatible con el rol de un jefe de Estado. La exdiputada subrayó que sus críticas no se realizan desde una posición meramente política sino desde su calidad de autora de los artículos 75, incisos 22 y 23 de la Constitución, que otorgan jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos.Carrió argumentó que las expresiones de Milei no pueden considerarse opiniones personales, ya que son emitidas en su carácter de Presidente de la Nación. Por ello, enfatizó que estas declaraciones deben ajustarse a los principios constitucionales.Según consignó la líder de la CC, cuando un mandatario no respeta la Constitución, sus acciones pueden ser interpretadas como un “acto de hecho” o “de facto”, lo que -en sus palabras- convierte al gobierno en unoLa dirigente citó el artículo 36 de la Constitución Nacional para respaldar su postura, afirmando que cualquier discurso que viole la Carta Magna podría ser considerado como una forma de traición a los principios democráticos. Además, advirtió que este tipo de conductas no solo afectan la legitimidad del gobierno, sino que también socavan los valores fundamentales sobre los que se sostiene la República.En otro tramo de su carta, Carrió instó a Milei a, ya que -según afirmó- tiene “el convencimiento de que nunca la leyó”. La exdiputada insistió en que el mandatario no puede apartarse de los principios constitucionales, independientemente de sus preferencias personales, ya que el respeto a la Carta Magna es una exigencia inherente al Estado de Derecho.Asimismo, Carrió expresó su preocupación por lo que considera “reiterados incumplimientos y avasallamientos” por parte del Ejecutivo hacia el espíritu y la letra de la Constitución. En este sentido, advirtió que evalúa la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra Milei por delitos como traición a la patria, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.La fundadora de la Coalición Cívica también destacó la, que -según recordó- tienen jerarquía constitucional en Argentina. En su carta, subrayó que estos tratados constituyen la base moral y ética sobre la que se construye la democracia y la República. Por ello, afirmó que cualquier acción del Estado que no promueva estos principios se convierte automáticamente en una acción en su contra.Carrió concluyó su mensaje reiterando su rechazo al discurso de Milei y enfatizando la necesidad de que el Presidente ajuste su conducta a los principios constitucionales. Según publicó la líder opositora, el respeto a la Constitución no es solo una obligación legal sino también un compromiso ético con los valores democráticos que sustentan al país.