30.01.2025 / SANTA FE

La hermana de Icardi se postulará como concejal en Rosario: a qué partido representará

"No me gusta el ruido. Siempre me gustó más la invisibilidad y el trabajo desde atrás", expresó Aldana Icardi que estará en el espacio encabezado por el ex diputado y senador nacional Rubén Giustiniani.