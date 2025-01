El picante cruce entre Jony Viale y Luis Novaresio por los polémicos dichos de Milei en Davos

Todo comenzó cuando Jonathan Viale cuestionó la movilización que se produjo en respuesta a las polémicas declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos. En su tuit, Viale comparó los motivos de la marcha contra Milei con otras situaciones de controversia que, según él, no habían generado la misma reacción. "Alberto faja a Fabiola: No marcharon. Alperovich viola a su sobrina: No marcharon. Espinoza abusa de secretaria: No marcharon. Discurso de Milei en Davos: Marcha Federal Antifascista y Antirracista. Son una joda", afirmó Viale, arremetiendo contra la movilización que, en su opinión, había sido desproporcionada ante un discurso del presidente.

“No marcharon cuando el presidente golpeaba a la mujer. No marcharon cuando Alperovich violaba a su sobrina. No marcharon cuando Espinoza abusaba de su empleada. No marcharon cuando dirigentes de su partido mataron una chica y se la dieron de comer a los chanchos. Pero marchan por un recorte editado de un discurso de Milei”, había dicho uno de los principales lideres de opinión de las redes sociales libertarias. ¿Le baja línea?

La respuesta no tardó en llegar. Luis Novaresio le contestó con dureza a Viale. “No son una joda, amigo. Son una VERGUENZA la CGT y sus cómplices. Ahora: me decís lo que pensás de lo que se dijo desde, lo desafió Novaresio, apelando a la conciencia de Viale sobre cuestiones de discriminación y derechos humanos.Este intercambio no solo refleja los ánimos y posiciones de ambos periodistas en X, sino que también reflejó el tono polarizado de la discusión pública en torno a la figura de Milei. De hecho, Viale siguió los mismos argumentos que había utilizado en un tuit previo el influencer libertario, el Gordo Dan, quien también había cuestionado la marcha antifascista. Dan había señalado de manera similar que, si bien la movilización de este sábado había sido masiva, no había habido el mismo nivel de indignación en otros casos más graves de corrupción y violencia que involucraron a figuras políticas cercanas al oficialismo.