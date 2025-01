Jorge Macri anunció la contrucción de una escuela en la Ciudad que ya existía

¿Nuevas escuelas? Siempre el PRO y los espejitos de colores. Mirá 👇🏾 pic.twitter.com/vrWxAzSp3M — Maru Bielli (@Maru_Bielli) January 30, 2025

La legisladora porteña de Unión por la Ciudadadvirtió que el jefe de Gobierno porteño,anunció la construcción de una escuela que ya existe desde 1940 y de otra que había sido anunciada durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y cuya construcción fue retomada recién en 2024.En un hilo compartido en X, Bielli compartió una captura de una noticia que informaba que Jorge Macri había anunciado la construcción de dos escuelas en la Ciudad, una en Barracas y otra en Parque Patricios. "apuntó y reveló: "En ese sentido, recordó que "Estación Buenos Aires es un complejo habitacional ubicado en Parque Patricios que se inauguró en 2019 como parte del programa Procrear. En esa inauguración se le prometió a los vecinos que tendrían una escuela en su barrio. Sin embargo,en los planes plurianuales"."Al día de hoy el avance de la obra es de un 40%. Si tenemos en cuenta los años que hace que las familias se mudaron al complejo, hay muchos niños y niñas que van a terminar la primaria sin haber podido estudiar en su propio barrio", añadió Bielli.Por otro lado, mencionó que la Escuela Técnica 15 Maipú existe desde 1940 y "de nueva no tiene nada". "En 2017 la Auditoría realizó un informe dando cuenta de las malas condiciones del edificio ubicado en Av. Martín García y Montes de Oca y en 2018, dos trabajadores resultaron heridos por un desprendimiento de mampostería. En el 2020 se mudó transitoriamente la escuela al edificio de Paseo Colón 255, donde funcionaba antes el Ministerio de Educación y luego la UniCABA. La obra en el antiguo edificio tenía fecha de entrega a inicios de 2022 pero se fue prorrogando, lo que generó que la inauguración del nuevo edificio escolar vaya a ser 3 años después de lo anunciado", remarcó la legisladora."Como frutilla del postre,, lo que no queda claro es de dónde sale ese número si", advirtió Bielli y remarcó: "No nos olvidemos que quedó así (el presupuesto) después del recorte de 10 mil millones que ajustó Macri a pedido de Ramiro Marra, en diciembre del año pasado".