El Gobierno bonaerense multó por más de 300 millones de pesos a Flybondi por cancelación de vuelos

El Gobierno bonaerense multó por más de 300 millones de pesos a la aerolínea Flybondi por incurrir en "reiteradas infracciones, como suspensiones o reprogramaciones de vuelos”, además de no dar respuestas a los reclamos de los pasajeros. La empresa confirmó que impugnará la medida.La decisión fue tomada de oficio por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica provincial sobre la base de “2400 reclamos y denuncias” realizadas por usuarios de la provincia de Buenos Aires durante todo el año pasado, según informó un comunicado oficial.Según afirman, la empresa incurrió y continúa incurriendo en reiteradas infracciones, como las suspensiones o reprogramaciones de sus vuelos, la dificultad o imposibilidad de comunicarse con la aerolínea para obtener respuestas y la inviabilidad para optar por reprogramaciones o por los reintegros de los tickets o de los gastos generados debido a de las cancelaciones. Esto último se encuentra vinculado a gastos de transporte al aeropuerto, pérdida de hoteles, excursiones y paquetes turísticos, entre otros.Otra de las sanciones para la firma se decidieron por no publicar en su sitio web las condiciones generales y particulares de contratación de los servicios, según lo establecido por la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.Flybondi es una de las seis empresas más denunciadas en territorio bonaerense. Durante 2024, Defensa de los Consumidores de la Provincia recibió más de 2.400 reclamos contra la línea aérea.Por decisión del gobernador Axel Kicillof, desde el ministerio encabezado por Augusto Costa, se interviene de oficio para garantizar los derechos vulnerados de los consumidores, aplicando la multa y exigiéndole a la empresa su adecuación a la ley.La Secretaría de Transporte de la Nación ya había intimado a la empresa aérea en noviembre para presentar en un plazo de 48 horas un plan correctivo para reducir las cancelaciones de sus vuelos. De no cumplir, le armarían un sumario y aplicarían una multa. Sin embargo, las cancelaciones continuaron sucediendo al punto de dejar a más de 15.000 pasajeros afectados sin viajar en las fiestas.De esta manera, el Gobierno le envío un "ultimátum" a la línea área privada de Flybondi. "El plan debe contemplar una reducción significativa de las cancelaciones y la implementación de medidas de contingencia que garanticen la protección de los derechos de los pasajeros", indicó la Secretaría de transporte en un comunicado.De no hacerlo, el Gobierno amenazó con armar un sumario contra la empresa y aplicarle una multa económica. Y si así y todo, el número elevado de cancelaciones de vuelos continúa, "se tomarán mayores medidas para la prestación de un servicio de calidad y la protección de los derechos de los pasajeros que acceden a los pasajes".Flybondi rechaza categóricamente la imputación recibida por parte de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios de la Provincia de Buenos Aires por supuestos incumplimientos a determinados artículos de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor.La compañía impugnará la medida por considerar que:1. La Dirección Provincial no es competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica. Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en este sentido en fallos recientes.2. La industria aeronáutica se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, la cual establece que la autoridad de aplicación y por ende de fiscalización sobre el accionar de las aerolíneas es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La ANAC interviene en la instancia administrativa y en la instancia judicial lo hacen los Tribunales Federales.3. Siempre da respuesta a los reclamos canalizados por los canales de comunicación habilitados por la compañía.4. Brinda toda la información al pasajero para ejercer sus derechos conforme la normativa aplicable.Con relación a la imputación notificada el 3 de julio de 2024, Flybondi expresa que su derecho de defensa fue vulnerado, ya que los reclamos mencionados no habían sido notificados previamente a la compañía, impidiéndole conocer su estado y otorgarles el debido tratamiento