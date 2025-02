"Fuego amigo": El Presto lanzó amenazas e insultos a Karina Milei, pero evitó nombrarla

Eduardo Miguel Prestofelippo, conocido como El Presto, desató una fuerte polémica en las últimas horas al arremeter contra Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. El youtuber libertario, que no ha dudado en utilizar su espacio en las redes sociales para hacer públicas sus opiniones, no solo insultó a la funcionaria, sino que también lanzó amenazas de violencia, aunque evitó nombrarla directamente, lo que algunos interpretan como una muestra de cobardía.

El conflicto parece haber nacido después de que Karina Milei, en su rol como secretaria general de la Presidencia, tomara la decisión de expulsar a Ramiro Marra del círculo cercano al mandatario. Esta decisión, al parecer, desató la furia de El Presto, quien en su particular estilo no dudó en arremeter contra ella, tildándola de “hija de puta” y usando expresiones como “hacete panqueques y decorá tortas”, en un intento por descalificarla de forma grosera.Pero lo más grave no fue solo el insulto. El Presto no escatimó en amenazas, llegando incluso a manifestar que “se la comería cruda” y que le “arrancaría el hígado” si se metía con él y sus amigos. Este tipo de lenguaje violento y despectivo ha generado una nueva controversia en torno a la relación entre los sectores libertarios y la familia Milei, quienes, en este caso, parecen estar viviendo una tensión cada vez más marcada.