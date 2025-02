Milei volvió a vincular gays e "ideología de género" con pedofilia y se enredó cuando quiso explicar qué es nazi

A pesar de la reciente y masiva Marcha Antifascista en contra los dichos discriminatorios en el Foro Económico de Davos, el presidentebrindó una nueva explicación y volvió a vincular la "ideología de género" con la pedofilia.", volvió a decir el mandatario esta vez en Buenos Aires, desde Casa Rosada, durante una entrevista que le brindó al periodista oficialista Esteban Trebucq para LN+.El Presidente aseguró que no vio la marcha porque se "dedicó a trabajar" y consideró que nació por el discurso en Davos que, según él, estaba editado. "Me da pena que sigan engañando a la gente.", aseguró.Y añadió: "Tomaron uno de los ejemplos, de 14 segundos, y pusieron un remato". "A partir de construir esa mentira, lpartir de eso se palanquea la marcha y terminan apareciendo las mismas caras siniestras de siempre", señaló sobre la difusión de un discurso que en realidad está transcrito en la página oficial de la Nación con las mismas palabras y por el propio Gobierno.Milei aseguró que "más allá de cómo se pudieron haber sentido aquellos seres humanos que están involucrados que es con el LGBT", en la movilización "aparecieron las mismas caras de siempre". "Aparecieron los sindicalistas, quiero saber cuál es la relación de los sindicalistas y dicho grupo. Apareció el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof). Hay un asesinato cada 5 días, la Provincia es un baño de sangre y sin embargo aparece a hacer ruido político de una marcha", señaló el mandatario.También indicó que apareció el "tren fantasma" compuesto por Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta, Leandro Santoro, Lilita Carrió, La Cámpora, Cristina Kirchner, el Partido Comunista y el socialismo.Durante la entrevista y a propósito de la movilización,, sin mencionar las decenas de manifestaciones reprimidas por su gestión.Además. "Se tienen que hacer cargo. Era de los zurdistos.Está claro que nada que ver con la ideología que yo tengo que es el liberalismo que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión en derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Los que terminan haciendo fascismo son ellos porque las consignas y las cosas que dicen son propias del fascismo", intentó justificar el libertario.