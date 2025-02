El carnicero dolarizado quiere ser el candidato de LLA en Provincia: "Si Milei me llama, voy"

Marcelo Capobianco, el carnicero de Vicente López que se hizo viral en 2023 por exhibir precios de su carne en dólares, vuelve a la escena pública con fuertes declaraciones. En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Capobianco defendió el precio de la carne, argumentando que no es cara y responsabilizó a los medios de generar una campaña negativa sobre el sector. Además, el comerciante, con más de dos décadas de trabajo social en barrios vulnerables, dejó abierta la posibilidad de incursionar en política, asegurando que si Javier Milei lo convoca, no dudaría en sumarse.

Según él, la carne no es el principal problema de la economía, sino la falta de stock debido a las políticas implementadas en años anteriores, que afectaron la producción de carne en el país.El carnicero afirmó que la escasez de carne comenzó en 2006, cuando las políticas de Néstor Kirchner, como las retenciones y la prohibición de exportación, hicieron que muchos pequeños productores abandonaran la ganadería para dedicarse a otros cultivos, especialmente la soja. “Hoy no hay tanta carne porque se fueron los pequeños ganaderos. Ahora quedaron solo los grandes”, explicó Capobianco, subrayando que el problema de la oferta no es reciente, sino que lleva años acumulándose.A pesar de la polémica sobre los precios de la carne, Capobianco señaló que el verdadero problema es la oferta, que ha sido afectada por una política de estado que, según él, terminó favoreciendo a otros sectores de la economía en detrimento de la producción ganadera. "La poca carne que hay está en engorde", añadió, haciendo referencia a los ciclos de producción que son más lentos debido a la falta de inversión en la ganadería.