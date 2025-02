Al irse de la OMS, Argentina se suma a Liechtenstein, Niue y las Islas Cook

Lo que llama la atención de lo sucedido es que con el movimiento del gobierno libertario, el país se suma al grupo conformado por naciones como Liechtenstein, Niue y las Islas Cook

El presidente Javier Milei decidió retirar a la Argentina de la OMS, el organismo de la ONU especializado en salud, en línea con los pasos de Donald Trump para los Estados Unidos.Es que sin las decisiones de Milei y Trump materializadas, la OMS tiene 193 Estados miembros entre los cuales están todos los integrantes de la ONU, excepto Liechtenstein y Niue y las Islas Cook, dos territorios no miembros de la ONU pero que funcionan bajo el estatuto de asociados (con acceso a la información completa pero con participación y derecho a voto limitados).Para colmo, Liechtenstein no es miembro de la Organización Mundial de la Salud pero no por argumentos ideológicos, de soberanía ni sobre cuestionamientos a la gestión del organismo. Desde ese principado argumentan que la membresía en la OMS es costosa y, con tan pocos ciudadanos y territorio, no pueden permitirse ser miembro.Hasta lo que se sabe, Milei ordenó al canciller Gerardo Wethein avanzar en el retiro de la Argentina de la OMS, tal como anunció el vocero Manuel Adorni esta mañana, debido a "profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia" del coronavirus. En conferencia de prensa, el funcionario también informó que desde Casa Rosada también se evalúa abandonar el Acuerdo de París."El presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Werthein para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia que junto al gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad, y la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados", señaló el vocero.Agregó Adorni: "Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud". Curiosamente, el anuncio y su justificación soberana se dan después de que la administración de Trump haga lo mismo en los Estados Unidos.En el mismo sentido, el vocero aclaró que la decisión de abandonar la OMS "no representa pérdida de fondos para el país, ni afecta la calidad de los servicios". Por el contrario, "le da al país mayor flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina".