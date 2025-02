Ficha Limpia: el oficialismo consiguió dictamen del proyecto, pero la oposición dialoguista exige cambios

El proyecto de Ficha Limpia de Javier Milei tuvo dictamen en la Cámara de Diputados, pero su tratamiento en el recinto no será sencillo. Mientras que LLA, el PRO y la UCR no tuvieron mayores objeciones al texto, el resto de la oposición dialoguista pide modificaciones.El debate en el Congreso dejó como resultado seis dictámenes diferentes. El primero, respaldado por el oficialismo y el PRO, incluye una cláusula que limita la aplicación de la inhabilitación a sentencias dictadas en el año previo a las elecciones, un punto que ha generado controversia. Esta cláusula ha sido rechazada por sectores de la oposición, como la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical (UCR), que firmaron en disidencia.El proyecto oficialista crea un registro de fallos de corrupción en segunda instancia, a cargo de la Cámara Electoral. En el Gobierno creen que será una forma de exponer a los magistrados que pisen causas. La novedad es que Ficha Limpia sólo se aplicaría hasta el 31 de diciembre de los años pares, una cláusula que sólo tuvo apoyo de LLA y PRO.La propuesta de Milei fue elaborada por el ministro de Defensa, Luis Petri, luego de que el oficialismo bloqueara la aprobación del dictamen en diciembre por presión de Karina Milei. El texto toma como base el proyecto impulsado por una ONG que logró la misma ley en Brasil.Otros dos dictámenes, presentados por el bloque Democracia para Siempre, propone extender la inhabilitación a todos los delitos con penas de al menos tres años, no solo a los relacionados con corrupción. Este dictamen establece que la inhabilitación se aplicará tras una sentencia única, pero caducará a los dos años si no se confirma en una segunda instancia. Además, elimina la cláusula que condiciona la inhabilitación a años no electorales.Por su parte, el dictamen de Encuentro Federal es similar al de Democracia para Siempre, pero amplía los delitos considerados e incluye a los directores de empresas públicas entre los posibles inhabilitados.Unión por la Patria consideró Ficha Limpia una proscripción y presentó su propio dictamen, que aplica la proscripción sólo con sentencia firme, como ya ocurre, aunque suma delitos como el contrabando y lavado de activos. Le permitiría ser candidata a Cristina Kirchner, a menos que la Corte Suprema falle en su contra.Aunque todo indica que el proyecto de Ficha Limpia podría obtener media sanción, su aprobación final dependerá de las negociaciones en torno a los puntos más polémicos. El bloque de La Libertad Avanza deberá decidir si cede en la eliminación de la cláusula de temporalidad para garantizar el respaldo necesario.