En una dura nota publicada en la agencia Noticias Argentinas, Dario Lopérfido, ex secretario de Medios y Comunicación durante el gobierno de Fernando de la Rúa y ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, arremetió contra el gobierno de Javier Milei. Lopérfido criticó el enfoque del presidente en temas internacionales como la salida de la OMS, en lugar de atender los problemas económicos y sociales que enfrenta el país.

Según Lopérfido, la presidencia de Milei comenzó con un fuerte discurso en contra del Estado, con la motosierra como símbolo de su lucha contra las "desviaciones y corrupciones" del gobierno kirchnerista. Sin embargo, el autor señala que, mientras los ciudadanos siguen enfrentando altos impuestos, una inflación elevada y una situación económica crítica, el gobierno de Milei ha desviado su atención hacia temas que considera irrelevantes, como la salida de Argentina de la OMS., afirmó Lopérfido, señalando que las prioridades deben centrarse en mejorar la economía del país y atender las necesidades urgentes de los ciudadanos.El ex funcionario también hizo una crítica sobre la postura de Milei en relación con la cuarentena durante el gobierno de Alberto Fernández. Si bien reconoció que la OMS tiene aspectos cuestionables, Lopérfido aclaró que la responsabilidad del encierro en Argentina recae exclusivamente en las decisiones del gobierno de Fernández, no en la organización mundial. En su opinión,Además expresó su preocupación por la situación económica actual del país. Hizo hincapié en la crisis que enfrentan los jubilados, el bajo consumo, el cepo cambiario y las altas retenciones, señalando que el gobierno de Milei no ha logrado ofrecer soluciones claras. "concluyó el ex ministro.