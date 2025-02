Javier Milei explicó por qué junto con Karina "ejecutaron" a Ramiro Marra

El presidente Javier Milei se refirió a la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza, una decisión que generó controversia en la política de la Ciudad de Buenos Aires. Marra, quien fue uno de los primeros aliados del presidente y un referente clave del espacio libertario, fue echado luego de votar a favor de un presupuesto en la Ciudad que implicaba un aumento de impuestos, algo que va en contra de los principios que Milei defiende.

En cuanto al rol de su hermana, el presidente fue contundente: "Si dicen que mi hermana tiene una guillotina, bueno, sí tiene una guillotina si se hacen cosas en contra a los parámetros que nosotros defendemos". De este modo, quedó claro que la decisión de expulsar a Marra fue una cuestión de alineamiento con los principios del Gobierno, especialmente en lo referente a los impuestos y la filosofía económica del espacio.

, aseguró Milei, dejando en claro que el aumento de impuestos fue un punto de inflexión en su relación con Marra.El mandatario también explicó que la expulsión fue gestionada principalmente por su hermana,, junto a los colaboradores Guillermo Francos y Santiago Caputo, quienes se encargan de la cuestión política del espacio en la Ciudad. "Yo me ocupo de la línea de la gestión y de la batalla cultural. Yo no me meto con las provincias, por lo tanto tampoco me meto con la cuestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", aclaró Milei.