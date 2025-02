El Gobierno canceló la licitación de la Hidrovía y solicitó a la Justicia que se investigue a la única empresa oferente

El vocero presidencial, Maniel Adorni, anunció este miércoles que la administración libertaria dio de baja la licitación por la Hidrovía, al advertir que hubo sectores que "hicieron lobby en favor de sus propios intereses" y que "le demandaron al Gobierno que baje sus estándares del pliego", y comunicó una serie de presentaciones ante sede judicial y administrativa para que se investigue el proceso."El Gobierno se comprometió a hacer una licitación transparente y competitiva, también afirmamos desde el inicio que si había un solo oferente se daría de baja la licitación. Medios y sectores empresariales hicieron lobby en favor de sus intereses y le demandaron al Gobierno que bajara los estándares del pliego solo por beneficio propio", denunció el vocero.Adorni argumentó que la Justicia concluyó que "no existió ninguna irregularidad" en el procedimiento de selección ni en la documentación licitatoria.Sin embargo, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez y Esteban Venditti, dictaminó ayer que todo el proceso de licitación careció de mecanismos de transparencia y concluyó que hubo un direccionamiento explícito para favorecer a la empresa belga Jan De Nul y excluir competidores internacionales."No deja de llamar la atención que la única empresa presentada fue Dredging Environmental and Marine Envy (DEME), la empresa que se ocupó de teñir el proceso de supuesta falta de transparencia y falsos direccionamientos y demandas ante la Justicia", continuó Adorni en la conferencia de prensa.El funcionario explicó que hubo 11 empresas inscriptas para participar, 11 que hicieron consultas "formales" pero una sola presentó una oferta. Ese fue el argumento que usó el vocero para dar intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, denunció ayer que hubo un "grupo de vivos" que "operaron en favor del vaciamiento de la oferta" de licitación. Dijo que los únicos afectados son los productores argentinos que hoy no pueden comparar ofertas."Desde que se lanzó la licitación nos apuntaron de que estaba direccionada a favor de un operador puntual, con la clara intención de sabotear el proceso. Nos llama la atención que la única oferta que se presentó fuera DEME, la principal artífice de estas acusaciones", denunció Arreseygor e ironizó: "Tuvimos 11 interesados que por arte de magia decidieron no presentarse".Y Afirmó que seguirán a rajatabla la "orden de Milei" para avanzar en el proceso de licitaciones y que una vez que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia termine su evaluación, volverán a armar los pliegos y presentarlos. "No somos tibios y mantenemos el compromiso con productores argentinos de modernizar la vía navegable troncal. Pusimos la vara alta y la vamos a mantener. Vamos a salir a investigar y perseguir con todo el peso de la ley", amenazó.