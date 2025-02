Director de comunicación de Milei confirmó que la suspensión del show de Milo J fue censura política

Y que la GIGA lloren los kukas. Ahora gobernamos nosotros, no ellos. Están locos si los vamos a dejar usar un edificio del Estado para hacer un showcito político nefasto. https://t.co/jecPdaeXbj — Juan Doe (@jdoedoe101101) February 13, 2025

Juan Pablo Carreira, quien llegó a su cargo de director de Comunicación Digital de Javier Milei por ser un troll militante conocido como "Juan Doe", utilizó su cuenta de X para blanquear que la suspensión del show de Milo J en la ex ESMA fue un acto de censura política del Gobierno nacional.Lejos de referir al relato oficial, que indica que fue la Justicia quien, a pedido del Ministerio de Justicia, suspendió el concierto con la falsa excusa de que no tenía autorización y que no se podían garantizar las medidas de seguridad, Carreira escribió: "Y que la GIGA lloren los kukas. Ahora gobernamos nosotros, no ellos"."Están locos si los vamos a dejar usar un edificio del Estado para hacer un showcito político nefasto", cerró su publicación en X.Doe es conocido desde por haber militado insistentemente en Twitter para la campaña de La Libertad Avanza hacia el ascenso presidencial. Eran cotidianas sus publicaciones a favor de Milei y sus allegados. También decía que jamás sería funcionario. Además, atacaba a usuarios y artistas opositores a las ideas de "la libertad" con insultos y agravios, entre otras estrategias."Es hora de entrar a la cancha. Nada más que agradecerle a Javier Milei por esta oportunidad. Me preparé toda la vida para este momento", concluyó el influencer en un posteo de agradecimiento al anunciar su llegada al Gobierno.A horas del esperado recital gratuito de Milo J en el Espacio Memoria y Derechos Humanos Ex ESMA, se conoció que la Justicia hizo lugar a la medida cautelar presentada por el Ministerio de Justicia de la Nación para suspender el evento. La decisión, firmada por la jueza María Alejandra Biotti, llegó tras la solicitud del Gobierno, que argumentó la falta de autorización para la realización del show en el predio de memoria histórica.El recital, que había generado una gran expectativa entre los jóvenes, se iba a llevar a cabo para presentar la edición de lujo del último disco del artista, *166*, pero fue abruptamente cancelado, dejando a miles de fanáticos sin su ansiado espectáculo.