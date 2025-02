Qué había dicho Javier Milei sobre $LIBRA: "El proyecto es real y de financiamiento privado"

El presidente Javier Milei se vio nuevamente en el ojo de la tormenta por el lanzamiento del token $LIBRA, vinculado al proyecto "Viva La Libertad Project", que buscaba financiar pequeñas empresas y emprendedores argentinos. La publicación, que hizo desde su cuenta oficial en X , rápidamente generó revuelo en las redes y en el mundo cripto debido a la falta de detalles técnicos y la ausencia de claridad sobre el mecanismo de distribución de fondos.

En una entrevista con Bloomberg Línea, Milei defendió la iniciativa, asegurando que el proyecto "es real" y estaba basado en "puro financiamiento privado". Además, había destacado que el token $LIBRA fue creado "en honor a los ideales de la libertad" y que, aunque no tiene participación directa en el desarrollo, el proyecto tiene como objetivo conectar a inversores internacionales con emprendedores locales. "La moneda vinculada a este proyecto no tiene nada que ver con mi persona ni con mi participación de algún tipo", había aclarado el presidente, buscando disipar dudas sobre su involucramiento personal.Milei había insistido la seriedad del emprendimiento, señalando que el contrato fue subido a la plataforma para demostrar que no era "trucho" y detalló que los emprendedores interesados podían registrarse para aplicar a los fondos disponibles. Sin embargo, el sitio web del proyecto generó incertidumbre, ya que no poseía detalles específicos sobre los requisitos ni sobre el proceso de selección de los proyectos a financiar, lo que ha sido un foco de cuestionamientos.Cabe señalar que previo al útlimo tuit del Presidente, donde finalmente dijo que no tenía vinculación con $LIBRA, se habían desmentido las especulaciones que indicaban un posible hackeo de la cuenta de Milei. En su lugar, confirmaron que la publicación fue realizada de manera legítima.