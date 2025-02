Joni Viale rompió el silencio tras el escándalo con Milei: "Fue una mañana muy difícil"

El periodista Jonatan Viale rompió el silencio tras el escándalo que sacudió al periodismo y la política argentina durante su entrevista con Javier Milei, cuando Santiago Caputo, asesor cercano del presidente, interrumpió abruptamente para evitar una pregunta incómoda sobre el uso de la cuenta de X del mandatario para promocionar la criptomoneda $LIBRA. En una entrevista en Radio Rivadavia, Viale relató lo que ocurrió detrás de las cámaras y cómo vivió el momento.

No les voy a dar el gusto.

Preparensé para esta noche. — Jonatan Viale (@JonatanViale) February 18, 2025

Horas antes se había expresado en X con un error ortográfico.

"Fue una mañana muy difícil", confesó el periodista, que hoy se pegó el faltazo a su programa radial y se mostró sorprendido por la intervención de Caputo en un momento tan crucial de la entrevista. Viale aseguró que aclarará lo sucedido: "Voy a explicar la intervención de Caputo y a la noche haré un descargo en TN". A pesar de la controversia, Viale dejó en claro que no le preocupa lo que digan sus colegas o las reacciones en las redes sociales: "No me interesa lo que digan mis colegas, Twitter me chupa un huevo", expresó con firmeza.También reveló que, tras el incidente, recibió apoyo familiar: "Hablé con mi hermana y me ayudó a levantarme después de lo que pasó". A pesar del duro momento, Viale se mostró decidido a seguir adelante. En cuanto a los políticos, fue tajante: "Me chupan un huevo los políticos", subrayando su indiferencia frente a las presiones que pueda recibir de la política.Por último, Viale confirmó que Caputo se comunicó con él para ofrecer disculpas por la interrupción durante la entrevista. "Caputo ya me llamó para pedirme disculpas", afirmó, mientras se preparaba para dar su versión completa en el programa de TN. El escándalo generó un gran revuelo en las redes y medios de comunicación, y la situación sigue siendo tema de debate en la esfera política y mediática del país.