VTV y peajes: cuáles son los cambios para la revisión de autos y para circular en rutas nacionales

Según se confirmó, el Gobierno nacional aplicará modificaciones a la Ley Nacional de Tránsito, que abarcan varios aspectos clave del sector automotor, como lo son las verifiicaciones técnicas vehiculares, el tránsito por rutas y sus peajes, y la importación de autopartes.Respecto de la revisión de los plazos para la Revisación Técnica Obligatoria (RTO), que se conoce en las ragiones más populosas del país como Verificación Técnica Vehicular (VTV), a partir de la nueva resolución los vehículos particulares nuevos deberán realizar su primera inspección técnica a los cinco años de haber sido registrados como cero kilómetro, mientras que aquellos con más de diez años deberán someterse a una revisión cada dos años. En el caso de los vehículos de uso comercial, la inspección se exigirá una vez concluido el segundo año.No obstante, lo concreto a la hora de preguntarse cuándo hacer la próxima verificación técnica es que las modificaciones están sujetas a la decisión de cada jurisdicción provincial, ya que corresponderá a los estados adherirse o no a estos cambios. Es decir que en tanto eso no suceda, cada jurisdicción continúa con su regimen vigente.El vocero presidencial, Manuel Adorni, calificó el proceso actual como “engorroso y muy costoso” y, en respuesta, dijo que se plantea descentralizar las verificaciones técnicas: además de las dependencias estatales, se podrán realizar en concesionarias oficiales y talleres particulares habilitados.Por otra parte, el Poder Ejecutivo oficializó la transformación del sistema de peajes en todas las rutas nacionales, reemplazando las tradicionales cabinas por un modelo sin barreras.También se confirmó la eliminación del doble trámite que exigía homologar un vehículo nuevo para circular en Argentina. Anteriormente, era necesario obtener tanto la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) emitida por el INTI como la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) gestionada por la Subsecretaría de Medioambiente.Ahora, aquellos modelos fabricados bajo normas internacionales contarán con un proceso de homologación semiautomático. En los casos en que las certificaciones sean de origen nacional, se implementará un mecanismo más ágil que garantice una homologación equivalente.Otras dos reformas ya adelantadas se incorporarán en el decreto que se publicará próximamente en el Boletín Oficial. Una de ellas consiste en eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI), y transferir a las jurisdicciones la responsabilidad de emitir las licencias nacionales profesionales interjurisdiccionales para conductores de categorías C, D y E.Además, se autorizará a entidades públicas y privadas –con la correspondiente habilitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)– para dictar cursos de capacitación.También se anunció que el cambio de domicilio en el DNI no invalidará la Licencia de Conducir, la cual seguirá siendo válida hasta su fecha de vencimiento. Aunque, por el momento, no se contempla la eliminación del vencimiento en las licencias particulares, esta opción podría ser considerada en un futuro paquete de reformas.Adorni también anunció que se permitirá la importación de todo tipo de autopartes, lo que llevará a eliminar la actual Certificación de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS).Según la interpretación del funcionario, esta medida no comprometerá la seguridad y la reducción en el costo de los repuestos evitará la práctica de “atar con alambre”.Finalmente, se incluyeron los vehículos autónomos en la Ley Nacional de Tránsito. Esta medida, de impacto a futuro, prepara el marco legal para que, una vez que esta tecnología alcance niveles de seguridad comprobados, pueda integrarse al parque automotor nacional.El detalle completo de la nueva normativa se conocerá cuando el decreto se publique en el Boletín Oficial. Según el Gobierno, estas modificaciones buscan optimizar los controles y agilizar los trámites administrativos para conductores y empresas. A su vez, la eliminación de ciertos requisitos pretende reducir costos y simplificar procesos. Con la publicación del decreto, se espera conocer en detalle cómo se implementarán estas medidas y qué impacto tendrán en las distintas jurisdicciones.