La UTA amenaza con un paro de colectivos tras el fracaso de las negociaciones con las cámaras empresarias

Las negociaciones entre empresarios del sector de transporte y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) durante el período de conciliación obligatoria no presentaron mayores avances y el gremio de colectiveros amenaza con retomar sus medidas de fuerza. Como respuesta, las autoridades nacionales convocaron a una nueva audiencia para mañana a las 15.El sindicato, liderado por Roberto Fernández, no participó del último paro general convocado por la CGT el pasado 10 de abril debido a la conciliación obligatoria decretada por el gobierno. Pero ante la falta de una oferta salarial concreta, la UTA analiza realizar un paro de transporte.“Reiniciaremos nuestras medidas legítimas de acción sindical suspendidas por el proceso conciliatorio”, consignaron en la reunión gremial. Ahora, todas las fichas están puestas a la nueva audiencia que convocó el Gobierno para el viernes 25 de abril a las 15.En caso de no llegar a ningún acuerdo, se espera que los choferes pongan una nueva fecha de paro de actividades. En detalle, el mayor impacto podrá recaer sobre los usuarios del conurbano bonaerense.El acuerdo paritario más reciente entre la UTA y las empresas de transporte establecía los siguientes montos para los trabajadores del sector:-A partir del1 de enero de 2025 quedó establecido un salario básico de $1.200.000, proporcional al tiempo trabajado.-El básico con un año de antigüedad se eleva a $1.218.00 (con $18.000 por antigüedad).-Mientras tanto, con dos años de antigüedad, sube a $1.236.000.Hasta la fecha, esta última referencia es la que sirve para calcular el salario de los choferes, a la que se debe añadir los conceptos de antigüedad, premios por asistencia y viáticos, según el caso.