"Mis entrevistas son como las criptomonedas": en la TV de España se burlan de Milei, Viale y Santi Caputo

El escándalo de Javier Milei y su promoción de una criptomoneda que terminó en múltiples denuncias judiciales en varios países y una entrevista con Jonatan Viale para dar explicaciones armada y con la interrupción de Santiago Caputo llegó en forma de burla a la televisión de España.Básicamente, en la parodia se ríen de cómo el Presidente intenta con excusas irrisorias desentenderse de responsabilidades en el Criptogate.Sucedió en el programa humorístico El Intermedio, que se emite por La Sexta, donde el conductor conocido como "El Gran Wyoming" se puso en el rol de entrevistador, o sea como si fuera Viale, de un falso - y flaco - Milei. "¿Estaba usted o no detrás de la salida de la criptomoneda? A mí puede contármelo, soy médico", le pregunta."Ok, sí, es cierto. Me ha pillado por el nombre, ¿verdad? Lógicamente. Es que era llamar a la criptomoneda Libra por lo de la libertad o Jesucripto, eh digamos porque soy el salvador de los argentinos. Ese nombre nos lo guardamos de todas formas para la siguiente, digamos cuando se olviden de esta", responde el imitador de Milei.Es entonces cuando emulan la irrupción de Santiago Caputo, que en el caso argentino derivó en la incómoda situación que se pudo de ver de Jonatan Viale. "No, no, no, por ahí no, Javier, no, no, por ahí no es", le dice al oído el imitador del autopercibido "mago del Kremlin" y se lo lleva del estudio."No se va a marchar ahora, que estaba a punto de confesarlo todo", dice Wyoming, que a diferencia del periodista de TN sí se resiste a la censura. "Díganme al menos la receta de la mileinesa", agrega.Pero el falso Milei huye: "Lo siento mucho es que tenemos el auto aparcado en doble fila y en la motosierra. Me tengo que ir. Mis entrevistas son como las criptomonedas, duran poco".En Cartoon Network, uno de los canales animados más famosos del mundo, ya se habían burlado de Milei también. En la serie Smiling Friends un segmento fue contundente: "Amigo, no lo tomes a mal, pero ¿alguna vez has pensado que tal vez no deberías ser presidente y tal vez deberías, no sé, ir a tumbarte en una playa o algo así y relajarte?", dice Charlie en un video que Adult Swim subió a Tik Tok, adonde tiene 6 millones de seguidores.