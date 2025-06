Caso $LIBRA: la oposición logró citar a Javier y Karina Milei y apunta al juicio político

El martes, la Comisión Investigadora por el caso $LIBRA votó a favor de citar al presidentey a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las pesquisas por la promoción de la criptomoneda que irrumpió en redes sociales el pasado 14 de febrero. Pese a no lograr consensuar la presidencia del cuerpo, la oposición logró imponer esta medida y ahora presiona con fuerza para avanzar en un juicio político ante una posible evasión de la investigación por parte del oficialismo.Durante la breve reunión, el Frente de Izquierda pidió que se garantice la reunión informativa prevista para el 25 de junio. “Si el oficialismo pone una sesión para que no se haga, que esto sesione el 26. Que esto esté explícitamente señalado”, reclamó el diputado Christian Castillo. También se votó citar al empresario Hayden Davis y a otros funcionarios y especialistas vinculados al episodio.Desde Unión por la Patria insistieron en que el oficialismo está intentando “obstaculizar” el trabajo de la comisión al no acompañar ninguna de las mociones para elegir autoridades. El empate entre las propuestas de Sabrina Selva y Gabriel Bornoroni, que salió 14 votos a 14, mantuvo el cuerpo paralizado en su funcionamiento formal.Por su parte, el diputado Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, fue contundente: “Vamos a promover e impulsar el juicio político porque evidentemente es el único ámbito constitucional donde vamos a poder lograr el objetivo de investigar y que los corruptos no queden impunes”. A la vez, obtuvo el respaldo de la Coalición Cívica, a través de la diputada Mónica Frade, quien también manifestó su intención de avanzar institucionalmente contra el jefe de Estado.En los pasillos del Congreso crece la idea de que la Comisión de Juicio Político podría ser el camino más viable para destrabar la investigación, ya que cuenta con reglamento propio y podría incluso hacer comparecer testigos por la fuerza pública. “Sin autoridades designadas y sin reglamento para funcionar, difícilmente podamos avanzar demasiado”, admiten desde la oposición, que ya trabaja en esa alternativa.A pesar de que la jornada legislativa comenzara con dudas sobre la presencia de los diputados peronistas, quienes se encontraban en la sede del PJ respaldando a Cristina Kirchner tras la ratificación de su condena, los seis legisladores se hicieron presentes y reafirmaron su propuesta de que Selva encabece la comisión, en un intento por tomar las riendas del proceso. Sin embargo, el empate trabjó la propuesta.A dos semanas de la próxima reunión clave, la oposición logró instalar el tema en la agenda pública y dejó en claro que, si los Milei no se presentan o si el oficialismo insiste en frenar la investigación, el juicio político se convertirá en una opción cada vez más cercana.