Florencia López: "Milei le paga a los senadores para cambiar su voto"

La senadora nacional por La Rioja, Florencia López, arremetió contra el presidente Javier Milei, en el marco de la criptogate, y señaló que el mandatario “le paga a los senadores para cambiar su voto".“Es una profunda decepción y una gran vergüenza. Un gobierno que dice todo el tiempo que quiere auditar, que quiere ir en contra de la corrupción, que quiere que la verdad salga a la luz, y ante el primer intento de los representantes del pueblo de hacer una comisión investigadora para que arroje luz y certeza a los argentinos de lo que ha sucedido con esta mega estafa de criptomonedas, se oponen y rechazan”, acusó en declaraciones al programa “Y arriba quemando el sol”.A su vez planteó: “Si el presidente ha actuado como corresponde, si es inocente en todas las acusaciones que le hacen estos jugadores de casino, entonces, ¿por qué teme acudir al Senado Nacional, la hermana del presidente? ¿Por qué teme poner a disposición la documentación, explicar en qué consistieron estas siete audiencias que tuvo la secretaria de Presidencia con estos empresarios de las criptomonedas”.La legisladora cuestionó a los colegas que cambiaron su voto: “por arte de magia seis votos cambiaron el sentido. No podíamos creerlo. Cuando vimos quiénes eran los que habían cambiado el voto, vimos que las mismas personas que habían firmado el proyecto y lo habían impulsado, fueron los que cambiaron su voto en un lapso de ocho minutos”.“Nos deja esta sensación amarga. Es un escándalo internacional y los representantes del pueblo, nos negamos a aprobar una comisión investigadora y un pedido de interpelación”, manifestó.La senadora remarcó que “la gente no admite la contradicción en el discurso”. “Él vino con una motosierra y dijo que iba a cortar con la casta”, recordó.Lopez marcó una contraposición con el mundo y destacó que "el presidente es investigado por el FBI, organismos y jueces internacionales”López resaltó que “el PJ es el único partido opositor, pero no opositor porque quiere oponerse, sino opositor porque la gente está sufriendo”.“Dicen que la inflación bajó, pero la plata no alcanza. Los precios están por las nubes. Tenemos el país más caro del mundo con el salario real más bajo de América Latina. No supera los 400 dólares”, sentenció.