Fuerte traspié del Gobierno en el Senado: ante la falta de quorum, se cayó la sesión para renovar autoridades

Ante la falta de quorum, el Gobierno sufrió un fuerte traspié en el Senado para renovar sus autoridades. Uno de los cargos que se tenía que ratificar es el del titular provisional de la Cámara alta, el segundo escalafón en la sucesión presidencial. De esta manera, seguirá el libertario Bartolomé Abdala (San Luis) y se prorroga el mandato de las actuales autoridades.Tras frenéticas reuniones e idas y vueltas entre libertarios y dialoguistas, la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, dio la orden de ir al recinto y que la cuestión se resolviera a suerte o verdad. Salió con uno de los peores resultados posibles para el oficialismo y para la propia Villarruel.El malestar de dos senadores “dialoguistas” de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, por la salida de YPF en dicho distrito y lo relacionado Río Turbio, se hizo sentir en el recinto. Sin embargo, la molestia no era sólo de los santacruceños. De hecho, la Unión Cívica Radical (UCR) tampoco se mostraba del todo predispuesta a sentarse. No obstante, todos sus integrantes bajaron al recinto. Lo mismo hicieron el PRO, Provincias Unidas, los misioneros renovadores -no massistas- y el propio oficialismo.El convite estaba tan atado con alambres que al menos a dos senadores se los esperó en Aeroparque con un auto para que arribaran al Congreso lo antes posible, cuando ya sonaba el timbre que convocaba a los legisladores a concretar la ahora caída sesión preparatoria.Los diferentes jefes de bloque se reunieron con Villarruel a partir de las 14. Allí comenzaron los inconvenientes con los dos santacruceños: desde dos bancadas confirmaron a Infobae que ambos legisladores solicitaban, dentro de la bandeja de opciones, la secretaría administrativa o la presidencia provisional del Senado. Otro espacio habló también de algunas intenciones del ex libertario Francisco Paoltroni -dio quorum-, distanciado del Gobierno.Para el encuentro de esta tarde se proyectaba ratificar, además de la continuidad de Abdala, la vicepresidencia para el peronismo, en manos de Silvia Sapag (Neuquén). Además, la radical Carolina Losada (Santa Fe) aparece como vice primera y la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba), como vice segunda. Otro cargo no menor es el del secretario parlamentario, Agustín Giustinian, un personaje clave el año pasado -junto a su equipo de trabajo- y en las recientes sesiones extraordinarias en cuanto al manejo legislativo.La única modificación, anunciada tiempo atrás, era la secretaría administrativa del Senado, a cargo de la saliente María Laura Izzo. Quien tendrá que esperar es el cordobés Emilio Viramonte Olmos, quien asesora a Villarruel desde hace un tiempo y quiere dicho sitial.