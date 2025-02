Idiota, imbécil, débil mental: El Gobierno insultó a las personas con discapacidad en una resolución para recortar más pensiones

El anexo del repudiable documento en cuestión detalla una clasificación que divide a las personas con discapacidad intelectual en tres categorías según su CI:

El Gobierno de Javier Milei utilizó términos denigrantes y ofensivos para referirse a las personas con discapacidad intelectual en un documento oficial que se puede leer acá y desató una ola de indignación y repudio a nivel nacional e internacional.(CI).Este lenguaje, que parece sacado de un manual de psiquiatría obsoleto de principios del siglo XX, viola la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad. Por supuesto, está siendo calificado como inaceptable, porque representa un retroceso alarmante en materia de derechos humanos.La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Argentina, establece claramente que “toda persona con discapacidad debe ser tratada con dignidad y respeto”. Este documento oficial viola de manera flagrante esas prerrogativas.Estas definiciones, además de ser científicamente obsoletas, perpetúan estereotipos dañinos y reducen a las personas con discapacidad a meras categorías deshumanizantes. Lo más grave es que este lenguaje muestra un desconocimiento profundo de los avances en materia de inclusión y derechos humanos.En 1997, se reconoció que la discapacidad no es un impedimento para trabajar, pero que las personas con discapacidad enfrentan barreras estructurales que requieren apoyo y políticas públicas adecuadas. Este documento oficial ignora estos avances, y también representa un retroceso histórico en la lucha por la dignidad y la igualdad., expresó a, la abogada Cecilia Pazos, ex Secretaria de la Comisión Nacional de Discapacidad (hoy ANDIS).La letrada, también ex coordinadora del Área de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Nación, refirió a este medio queEn este sentido, consultada por PolArg, Pazos sostuvo que “En oposición a los contextos de otras legislaciones de países vecinos, Argentina, en los últimos años adhirió a la Convención antes mencionada, producto del empuje militante de las organizaciones de y para personas con discapacidad, para asegurar su participación plena y evitar el regreso a conceptos obsoletos, asociados a la intervención médica.consideró Cecilia Pazos al concluir la entrevista con Política Argentina.