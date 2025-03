Ante los "recortes alarmantes" en Salud, renunciaron médicos de las direcciones de Vacunas, VIH, Lepra y Tuberculosis

Médicos que dirigían las áreas de Vacunas, Tuberculosis, VIH y Lepra del Ministerio de Salud presentaron sus renuncias a la cartera debido al desmantelamiento de los programas y responsabilizaron al Gobierno de no dar respuesta a "obligaciones básicas que marca la ley".Desde comienzos de 2025, médicos de la cartera denuncian que 'la incertidumbre sobre la continuidad de los equipos técnicos se ha traducido en recortes alarmantes que se disfrazan de "terminar con privilegios y curros"', como indica un comunicado en la cuenta de Instagram @salud_enlucha.Los médicos denuncian que en enero se registró un aumento de la tuberculosis y de diagnósticos de VIH y hepatitis. Para ese momento, señalaron "la disolución de las coordinaciones de Hepatitis Virales y Tuberculosis".La infectóloga Carolina Selent, que respondía al área de Vacunas de la cartera, detalló a Ámbito que en el caso de profesionales con residencia, los salarios "están por debajo de la canasta básica", lo que se traduce en un trabajo "insostenible".En paralelo, describió un cambio de autoridades constante, lo que dificulta el trabajo debido a "tener que explicar todo el tiempo qué es lo que uno hace". Además, "estas nuevas autoridades siempre amenazaban con el tema de la motosierra", detalló.El infectólogo José Barletta, del área de Tuberculosis, VIH y Lepra, señaló que "las autoridades intermedias, directores nacionales, no tienen demasiada idea de qué es lo que los equipos hacen" y "aparece una pretensión de que los pocos que quedamos absorbamos esas funciones de personas despedidas".El exasesor indicó que en el caso de hepatitis y tuberculosis son "dos áreas muy específicas" en conocimiento: "Las personas que se despidieron estaban trabajando desde hace 10 o 15 años. Es una cuestión de expertise, la persona no es un operario simplemente"."Nosotros avisamos que no se iba a poder continuar con poder garantizar las funciones esenciales que tiene la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI). En este contexto las autoridades negaron que iban a reincorporar a las personas, por eso es que decidimos renunciar", concluye Selent.Desde Salud, afirmaron a Ámbito que "esto es una operación política de quienes están enquistados hace más de 20 años en el Ministerio". "Se trata de profesionales vinculados a la gestión anterior y que no estaban de acuerdo con la línea de trabajo que impulsa Nación", dijeron.Además, desde Salud apuntaron que "entraron en conflicto cuando se les pidió que vuelvan a trabajar presencialmente todos los días, argumentando acuerdos previos para asistir 2 o 3 veces por semana de manera presencial".