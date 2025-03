El FMI aclaró que no necesita la aprobación del Congreso para el nuevo acuerdo: "Es una decisión de las autoridades"

La voceradelaclaró este jueves que el acuerdo con la Argentina no dependerá de la aprobación del Congreso Nacional y se excusó de dar detalles sobre el posible desembolso de fondos frescos.tal como lo establece la legislación interna argentina”, precisó la portavoz en una conferencia de prensa que ofreció en Washington. Aunque apuntó que Kozack dijo: “Tomamos en cuenta el compromiso del presidente Milei de buscar apoyo del Congreso a un nuevo programa” y recordó que, como viene afirmando el Fondo, “Por la mañana en una entrevista periodística el jefe de Gabinete,había señalado “la posibilidad de que sea aprobado por decreto no es real, porque el Fondo no lo permitiría ya que se requiere seguridad jurídica”, afirmó el jefe de Gabinete. En declaraciones a Radio Rivadavia, Francos remarcó que la resolución de un tema económico crucial para el Gobierno quedó en manos del Poder Legislativo.El presidente,Javier Milei,, pero en las últimas horas se supo que no es su intención que se debata todo el programa. El Poder Ejecutivo quiere la autorización para tomar una nueva deuda sin dar a conocer los detalles del nuevo programa, que comprometería la política económica por varios años.Respecto al programa, la vocera señalo: “El plan de estabilización y crecimiento de las autoridades está generando resultados significativos. Ha hecho grandes esfuerzos para reducir la inflación, estabilizar la economía y forjar un regreso a un crecimiento en el país. Y la pobreza finalmente está empezando a declinar en Argentina”.También sostuvo que para mantener estos primeros logros “hay un entendimiento compartido sobre la necesidad de continuar adoptando un conjunto consistente de políticas monetarias fiscales y cambiarias, mientras, muy importante, avanzamos en las reformas para el crecimiento”.