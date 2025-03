Mayra Mendoza encabezó la apertura de sesiones: "No permitiremos que el abandono del Gobierno de Milei comprometa el futuro"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó este jueves la apertura del 143º período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) local, en la que destacó las obras realizadas durante su primer mandato y anunció los nuevos compromisos de gestión que se llevarán adelante por parte del Municipio. En ese contexto, llamó a recuperar las políticas que gobernaron el país de 2003 a 2015 y sostuvo que “con Cristina, Argentina tiene presente y futuro”.“Si el Gobierno Nacional decide frenar las obras, nosotros no vamos a quedarnos de brazos cruzados, porque nuestra responsabilidad es con los vecinos y vecinas de Quilmes”, señaló Mayra Mendoza, que resaltó que entre los nuevos compromisos de gestión y con la generación de recursos propios, están la pavimentación de 1.000 nuevas cuadras, la construcción de la planta hormigonera municipal, la Alcaidía, la Veterinaria Municipal, nuevos establecimientos educativos para diferentes niveles; el natatorio de Solano; el polideportivo del barrio Kolynos y el centro cultural en IAPI.“Hay 10 edificios educativos, entre nuevos y ampliaciones, que no se están haciendo en Quilmes por decisión del gobierno nacional. No vamos a permitir que el abandono del gobierno de Milei comprometa el futuro de nuestros niños, niñas y jóvenes. Sabemos cuáles son las necesidades y qué acciones debemos tomar para atenderlas. Gracias a un gran esfuerzo del municipio y de los contribuyentes pudimos tomar las riendas y continuar, con fondos propios, la mayor cantidad posible de obras en escuelas”, apuntó.En este sentido, la Jefa comunal destacó los trabajos de infraestructura, seguridad y educación, como las casi 800 nuevas cuadras pavimentadas; la renovación de más de 40 plazas; el 100% de iluminación LED en el distrito; la compra de más de 230 patrulleros; la construcción del Eco Parque; obras y mejoras en las escuelas públicas y clubes de barrio, y los nuevos polideportivos.En cuanto a seguridad, y en la continuidad del Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, con un desembolso de fondos histórico para mejorar la seguridad en el distrito, la intendenta comentó la construcción de dos nuevas comisarías, en La Paz y en Don Bosco, la compra de nuevos vehículos, mayor presencia de agentes en las calles, y explicó que “en 2025 vamos a adquirir 30 nuevas unidades para la Patrulla Urbana y diseñamos un nuevo plan de Seguridad, para optimizar la capacidad de respuesta y garantizar mayor protección a nuestra comunidad”.También repasó el estado del Plan Social, Hídrico y Ambiental para evitar los anegamientos en la cuenca de los arroyos San Francisco-Las Piedras, y remarcó: “Las obras requieren una inversión de más de 400 millones de dólares, una cifra que resulta imposible de asumir para los municipios afectados. Este es un problema interjurisdiccional y requiere de una solución provincial. Por eso, para avanzar es imprescindible contar con respaldo y financiamiento de la provincia, de la nación e internacional”.Y en este marco, agregó: “la paralización de obras también alcanzó proyectos como la prolongación y unificación del Acceso Sudeste, una intervención clave para la movilidad del distrito que ya tenía un 40% de avance y hoy está paralizada por falta de financiamiento. Lo mismo ocurre con la nueva estación ‘Héroes de Malvinas’ de la línea Roca, una obra fundamental para el transporte público que cuenta con un avance del 80% pero que no puede ser finalizada porque fue abruptamente frenada por el Gobierno Nacional”.Acompañada por los integrantes del Gabinete Municipal y los concejales del HCD, Mayra Mendoza se refirió al crítico momento económico que atraviesa el país debido a las políticas que lleva adelante el presidente Milei, con una caída del consumo histórica en solo un año, la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de fuentes de trabajo y el aumento sin freno de la pobreza.“La acumulación de años de hartazgo y desilusión por el deterioro constante de las condiciones de vida, terminó en Milei y en este nuevo avance de un modelo para pocos. Recuperar el país que dejó Cristina en 2015 es la base necesaria desde la cual podremos volver a soñar con una Argentina más justa. Justamente por eso hoy la quieren proscribir y evitar que vuelva a ser candidata. Porque saben que, con Cristina, Argentina tiene presente y futuro”, aseguró. Y sostuvo: “Frente al ajuste brutal y la destrucción del Estado de Milei, frente a los ataques y a las difamaciones, vamos a seguir respondiendo con mucho trabajo para hacer realidad la ciudad que soñamos”.Por último, comunicó la implementación de Quilmes SUMA (Servicio de Urgencia Municipal en Alimentación), una política que “va a ampliar y fortalecer la asistencia alimentaria incorporando alimentos frescos, carnes y verduras en más de 100 comedores del distrito durante esta gestión. Además, vamos a equipar con heladeras y freezers a aquellos comedores que no cuenten con los recursos necesarios para garantizar el almacenamiento y la preparación adecuada de los alimentos. Con SUMA vamos a llegar con una alimentación más saludable a más personas en situación de necesidad”.Estuvieron presentes el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena; el intendente de Brandsen, Fernando Raitelli; la senadora nacional María Celeste Giménez Navarro; el diputado provincial Facundo Tignanelli (presidente del bloque Unión por la Patria); la directora del Banco Provincia, Laura González, y la secretaria nacional de la Juventud Peronista y secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora.