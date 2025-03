El polémico mensaje del fiscal Taiano a Gregorio Dalbón por el escándalo $LIBRA

"ME ESCRIBIÓ TAIANO A MI CELULAR. LO HAGO PÚBLICO. ¿PARA ESTO TIENE TIEMPO?", había dicho Gregorio Dalbón previamente.

Te las dejo por acá. Que tengas una linda tarde. Cariños. https://t.co/FyvSILRxv3 pic.twitter.com/A7z74E2PbB — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) March 7, 2025

Dalbón respondió con dureza, acusando a Taiano de intentar amedrentarlo y defendiendo su rol como denunciante en la causa., replicó el abogado, añadiendo que cualquier otro colega podría haberse asustado ante un mensaje de ese tipo, pero que él no. Además, Dalbón aprovechó para lanzar una crítica al fiscal sobre otra causa pendiente que involucra a una niña de 10 años, indicando que esa investigación parecía estar "planchada".Momentos más tarde, Taiano minimizó las acusaciones de Dalbón y sugirió que la causa mencionada por el abogado podría avanzar más rápido si aportaba documentación relevante., contestó el fiscal, lo que no calmó las tensiones.Dalbón, por su parte, insistió en que nunca se le había requerido documentación formalmente y recordó que el fiscal tiene la facultad de solicitarla directamente a las entidades de salud correspondientes. "Nunca se nos requirió ningún tipo de documentación, ni a través del expediente, ni en las diversas oportunidades en las que me he presentado ante su Fiscalía", respondió el abogado.