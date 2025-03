8M: Contra el ataque a las políticas de género de Javier Milei, miles de mujeres marcharon en todo el país

En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, este 8M, el colectivo feminista marchó de forma contundente en la Ciudad de Buenos aires y en diversos puntos del país por segunda vez con Javier Milei en la Casa Rosada. El año pasado, el eje de la protesta fue "reafirmar la defensa del aborto legal", considerado por el Presidente como un "asesinato agravado por el vínculo". Este año, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, comenzó en distintos puntos del país bajo la consigna de una marcha "antifascista, antirracista, antipatriarcal y anticapitalista", en repudio por las medidas de ajuste en políticas de género implementadas por el Gobierno nacional.Dirigentes de diversas organizaciones y sectores políticos respondieron ante el video publicado este sábado en las redes oficiales de Casa Rosada, con motivo del Día Internacional de la Mujer. "El posteo que hizo la cuenta de la Casa de Gobierno es machista, misógino y totalmente ofensivo con las mujeres y la diversidad. Porque nosotras hace muchísimo tiempo que venimos peleando y no vamos a permitir que hagan una discusión presupuestaria con el gobierno anterior para desviar cuál ha sido la pelea central que hemos dado en todos estos años", manifestó la exdiputada socialista Myrian Bregman, una de las primeras en expresarse.Y agregó: "Peleamos para que se garanticen nuestros derechos y eso lo hicimos en la calle, lo hicimos al grito de 'Ni una menos', lo hicimos levantando la bandera del derecho al aborto legal, seguro y gratuito para que no haya una muerta más por abortos clandestinos. Pero siempre fue en la calle, organizadas y desde abajo. El Gobierno una vez más nos quiere decir qué tenemos que decir, qué tenemos que pensar y no lo vamos a permitir".Por su parte, el colectivo Ni Una Menos repudió "enérgicamente el video difundido por el gobierno nacional en el marco del Día Internacional de la Mujer". En un extenso comunicado, manifestó que "en este material, no sólo se presentan datos falsos, sino que también se celebra el desmantelamiento de políticas públicas de género, desconociendo la realidad que enfrentamos diariamente las mujeres y disidencias en Argentina"."En Argentina, una mujer es asesinada cada 35 horas por violencia machista. Sin políticas de prevención y asistencia, estos números solo aumentarán. La brecha salarial de género supera el 27%, según datos del INDEC. Las mujeres seguimos ganando menos que los varones por el mismo trabajo y realizamos el 75% del trabajo doméstico no remunerado. Eliminar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y desfinanciar programas clave como el Acompañar o la Ley Micaela no es una medida de austeridad: es una decisión política que pone en riesgo vidas", agregó el colectivo.En la Plaza de Mayo, donde llegaron las principales columnas con miles de mujeres, se escucharon versiones de la canción “Fanático”, de la cantante Lali Espósito, dedicada a Javier Milei. Varias columnas adoptaron la canción, que se convirtió en una especie de himno no oficial de la convocatoria.En este marco de lucha, la movilización en Capital Federal, encabezada por organizaciones sindicales, sociales y feministas fue contundente en su convocatoria y tras la concentración en el Congreso de la Nación, las columnas comenzaron a trasladarse hacia Plaza de Mayo. Mientras que se desarrollaron convocatorias en los principales centros del país: Córdoba, Rosario, Salta, Entre Ríos, Misiones, Formosa y Río Negro, entre otras grandes localidades también marchan bajo la misma consigna.En el Día Internacional de la Mujer, la Casa Rosada difundió un extenso video oficial en el que criticó las políticas de género y diversidad de las administraciones anteriores y reiteró su “combate frontal a la ideología woke que busca lucrar dividiendo a nuestra sociedad”. “Durante los últimos años en la Argentina, los distintos gobiernos de turno impulsaron que para cuidar a las mujeres había que crear enormes estructuras burocráticas con presupuesto millonarios”, asegura una voz en off de mujer en este video de 2 minutos 16 segundos de extensión, en el que repasa de manera crítica las inversiones en políticas de género y diversidad, y las compara con otros gastros presupuestarios en áreas como Defensa y Justicia.“Con la llegada del Presidente Milei, se cerró el Ministerio de la Mujer y se eliminaron todas las áreas de géneros de los demás ministerios”, continúa el relato con la idea de argumentar la reducción de presupuesto en la era mileísta. El video es acompañado por imágenes de las exministras del área durante el gobierno del Frente de Todos: Elisabeth Gómez Alcorta y Ayelén Mazzina.Hace un año, también en el 8M, el Gobierno renombró el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada como Salón de los Próceres, por lo que quitó los cuadros que homenajeaba la participación de mujeres en la historia del país por ilustraciones referidas a expresidentes y figuras históricas, desde Julio Roca hasta Carlos Menem. La decisión fue tomada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.