Milei suspendió un viaje a Chile por el trágico temporal en Bahía Blanca, pero sigue sin visitar la ciudad bonaerense

El presidente Javier Milei suspendió un nuevo viaje a raíz del fuerte temporal en Bahía Blanca. Sin embargo, sigue sin visitar la ciudad bonaerense y continuará "monitoreando" la situación desde Olivos. De hecho, todavía no se pronunció en redes sobre la trágica situación que atraviesan los bahienses.Milei tenía previsto viajar este martes a Chile para participar del seminario que celebra la Vinci Compass, empresa que ofrece inversiones alternativas y soluciones globales en América Latina. Su estadía sería en Santiago de Chile, donde participaría de dicha actividad. Por supuesto, al no tener sintonía política con el presidente Gabriel Boric, no estaba agendado ningún tipo de encuentro entre ambos.Dada la necesaria ausencia del mandatario, Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina, viajará para reemplazar al líder libertario y dará un discurso de cierre en el evento.Karina Milei también tuvo que suspender sus actividades. La Secretaria General de Presidencia tenía planeado hacer política partidaria. Primero en Mendoza y luego en Tucumán, que se iba realizar este martes junto al vicejefe de Gabinete de Interior, Lisandro Catalán.De todas maneras, ninguno de los dos va a viajar a Bahía Blanca. De hecho el fin de semana se especuló con que Milei sobrevolaría la zona en helicóptero pero eso finalmente no sucedió.Los ministros de Seguridad y Defensa fueron los elegidos por el Gobierno para dar la cara ante la tragedia y dar entrevistas. También Guillermo Francos para dar explicaciones ante los medios ante el llamativo silencio del Presidente y su vocero, Manuel Adorni.