Guillermo Francos decartó la interpelación a Karina o a Javier Milei por el criptogate $LIBRA: "No vamos a hacer un show"

El jefe de Gabinete,, se refirió este martes al escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA, promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei y descartó que Karina Milei y otros funcionarios del Gobierno se sometan a una interpelación en el Congreso como busca la oposición.“Me parece perfecto que el Congreso trate los proyectos que quiera y”, justificó sobre los pedidos de interpelación a diferentes miembros del Ejecutivo, incluso al presidente Javier Milei.Este miércoles, la oposición en la Cámara de Diputados buscará, a las 12, tratar el escándalo cripto con la estafa de $LIBRA mediante 11 proyectos en debate, los bloques opositores intentarán interpelar al Presidente y a varios funcionarios, aunque para ello deberán alcanzar el quórum reglamentario de 129 diputados al inicio de la sesión. Entre las iniciativas más relevantes, el, mientras queA su vez, Unión por la Patria busca interpelar a la secretaria general de la Presidencia, y la Coalición Cívica apunta al jefe de Gabinete, además, el MID propuso la creación de una Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA, que estaría integrada por 16 miembros de ambas cámaras legislativas.En declaraciones a Splendid AM 990, Francos consideró: “Hasta aquí,. Quieren prenderse como garrapatas del tema para ver qué obtienen en materia electoral. No queremos ser parte de un show mediático”.El jefe de Gabinete, además, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y remarcó que "claramente dice que no se incrementa la deuda pública" y remarcó que el Ejecutivo tiene la facultad "para aprobar un acuerdo en los términos que ahí se establece".El acuerdo, autorizado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), será enviado al Congreso para su tratamiento y aprobación al Congreso este martes “Hay un procedimiento que empieza en la comisión bilateral", explicó Francos.Asimismo, añadió : “El DNU va a ser enviado de inmediato al Congreso para que sea tratado como corresponde.”.“Tiene una larga fundamentación histórica de los DNU que existieron antes con la relación con el FMI”, remarcóY remarcó que no incrementará la deuda pública: “La deuda del tesoro no se va a incrementar”.“Algunos diputados dicen cosas totalmente ridículas, la famosa Ley Guzmán para aprobar el acuerdo con el FMI donde todos los acuerdos debían pasar por el Congreso. Yo dije que esa ley pareciera que estuviera por encima de la Constitución porque limita facultades del ejecutivo que surgen de la propia Constitución”.Al hablar de la situación de la ciudad de Bahía Blanca, el jefe de Gabinete explicó sus dichos sobre la reposabilidad de la Provincia en la reconstrucción de la ciudad: “Lo que dije con toda claridad es que la reconstrucción y planificación le corresponde al Municipio y Provincia.aclaró“Estamos trabajando con autoridades de la Provincia, si nos piden apoyo lo van a tener. El apoyo económico estará una vez que esté el plan de reconstrucción, estamos dispuestos a escuchar lo que nos propongan”, indicó.El jefe de los ministros se refirió a las críticas que recibió el Gobierno y apuntó: “En qué cabeza cabe que nosotros haremos por nuestra cuenta un desarrollo de la crisis, hay que ser racionales y saber de quien es la competencia en cada caso”