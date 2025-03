Cristina Kirchner arremetió contra Milei por Bahía Blanca: "Hay que poner la billetera para poder reconstruir"

¡Ay, Milei! Te juro que ESPERÉ...



La expresidenta Cristina Kirchner volvió a cruzar al presidente Javier Milei por su "desconexión emocional" con las inundaciones en Bahía Blanca, cuestionó que no se acercara a la ciudad luego de la tragedia fatal y remarcó que hay que "poner la billetera" para ayudar a los bahienses."¡Ay, Milei! T. Y no… NADA. ¡MADRE DE DIOS!, lamentó Cristina Kirchner en un posteo en su cuenta de X (ex Twitter).Al respecto le remarcó sobre su ausencia en el territorio bahiense: "y muertes provocadas por las fuerzas de la naturaleza" y le recordó que durante sus mandatos ella misma visitó las inundaciones en Tartagal y la zona del tornado en Misiones en 2009, así como la zona inundada en La Plata en y en el Barrio Mitre en 2013."Se trata de estar, acompañar, ayudar y reconstruir. No es tan difícil.POR QUE TAMPOCO SIRVE SOLO PONER LA CARA PARA LA TELE.", le reclamó la exmandataria a Milei.Al tiempo que recordó que el intendente de Bahía Blanca,, ha evaluado los daños en 400 mil millones de pesos; "o sea… casi 400 millones de dólares.. ", le señaló. Y es que, la ayuda económica extraordinaria que envió el Gobierno nacional es solo de 10.000 millones.Y le apuntó: "AYER NOMÁS GASTASTE 224 MILLONES DE DÓLARES DEL BANCO CENTRAL para intervenir en el mercado de los dólares financieros y seguir con el dólar oficial planchado", cerró la exmandataria.Sobre su visita a Tartagal, la expresidenta rememoró: "Yo recién llegaba de una visita oficial a España tras compartir condecoración, gala y encuentros con Reyes y Presidente., recorriendo el pueblo y visitando las casas cubiertas de barro. DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE, RECONSTRUIMOS TODO LO QUE HABÍA DESTRUIDO LA NATURALEZA Y MÁS TAMBIÉN"."Te puedo contar también cuando fui a La Plata, mi ciudad natal, el 3 de abril del 2013, al día siguiente de las inundaciones que se llevaron las vidas de tantos platenses. NO SABÉS EL ROL QUE CUMPLIÓ EL EJÉRCITO ARGENTINO JUNTO A LOS PIBES DE LA CÁMPORA ORGANIZANDO LA AYUDA A LOS VECINOS DAMNIFICADOS", agregó.Y señaló: "Todavía me acuerdo cuando, los mismos periodistas que este fin de semana justificaban la presencia en Bahía Blanca de José Luis Espert, tu candidato a diputado nacional para las próximas elecciones en PBA, no paraban de criticar a los chicos porque llevaban pecheras identificatorias de su organización… ¡Dios mío! ¡Cuánta mediocridad y estupidez! Como decía mi abuela: los estúpidos y las hormigas no se terminan nunca".