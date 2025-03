Macri apoyó el acuerdo con el FMI pero criticó el uso del DNU: "Demuestra debilidad institucional y no genera confianza"

El expresidente Mauricio Macri expresó su apoyo al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que impulsa el Gobierno de Javier Milei, pero criticó la decisión de sellarlo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).Desde Expoagro 2025 en San Nicolás, sostuvo que la medida “no ayuda a generar confianza” y reclamó que se debata el Presupuesto 2025 en el Congreso.“El Gobierno evitó la catástrofe que había dejado puesta Alberto Fernández, bajo la última dirección de [Sergio] Massa, que hizo cosas criminales. Hay que hacer otro buen acuerdo con el Fondo y darle la mayor institucionalidad posible. Sería bueno volver a poner el presupuesto sobre la mesa”, afirmó.Consultado sobre el DNU, Macri fue categórico: "Demuestra la debilidad institucional en que estamos y no ayuda a generar confianza”.Desde Pro, ya habían surgido críticas a la administración de Milei por no incluir el Presupuesto en el temario de sesiones extraordinarias. Actualmente, el Gobierno maneja las cuentas públicas con los parámetros de la ley sancionada en 2023 durante la gestión del Frente de Todos.El exmandatario también se refirió a la catástrofe ocurrida en Bahía Blanca, donde las inundaciones causaron 16 víctimas fatales y severos daños materiales. Macri instó al Gobierno a sentarse a dialogar con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para coordinar medidas de asistencia.“El Estado tiene que estar presente en este tipo de situaciones. A veces no es agradable hablar con algunos dirigentes, pero en este caso hay que hacerlo. La obra pública es necesaria para evitar tragedias como la de Bahía Blanca”, enfatizó.Macri evitó hacer definiciones electorales y señaló que recién después del 20 de marzo, tras su regreso de Bolonia, tomará decisiones sobre su futuro político. Durante su recorrido por Expoagro, saludó al jefe de Gabinete Guillermo Francos, a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y al senador radical Maximiliano Abad.