Luego de anunciar las medidas de recuperación para Bahía Blanca, Kicillof le reclamó $750 mil millones al Gobierno nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, remarcó que las medidas que anunció este martes para Bahía Blanca representan "$273.000 millones que provienen de recursos provinciales", y le reclamó al Gobierno nacional otros $750.000 millones que le corresponden al distrito y que "Javier Milei se apropió". "Planteamos 10 medidas de acompañamiento para la normalización de Bahía Blanca. Incluye créditos blandos para empresas, familias y micropymes; subsidios no reintegrables para 33.000 hogares de menores ingresos; útiles escolares, inversión en salud y mucha inversión de corto plazo en infraestructura", detalló.En diálogo con Radio 10, Kicillof señaló que "este primer anuncio para reactivar y normalizar la ciudad son $273.000 millones que provienen directamente de recursos provinciales", pero dejó en claro que "también hay una obligación del Gobierno nacional de, en caso de catástrofe, aportar fondos". "Lo único que recibimos fueron $10.000 millones que le giré directamente al Gobierno municipal", aclaró. "El Gobierno nacional tiene responsabilidades, tiene tareas que asumir y tiene fondos específicos de los Aportes del Tesoro Nacional que son para dos cosas: cubrir déficits de las provincias y emergencias", recordó."Nosotros tenemos siete causas en la Corte Suprema de fondos que el Gobierno nacional se apropió y que corresponden a la Provincia, como el fondo de Seguridad. Todo ese fondo representa $750.000 millones que Milei se apropió. No sería la primera vez que fondos de las provincias se los queda el Gobierno nacional", indicó.El gobernador insistió en que "no puede existir un país sin Gobierno nacional que se haga cargo de sus responsabilidades". "Hay un Gobierno nacional que se encarga de determinadas cuestiones y, para eso, cada uno de los territorios aporta recursos pero con una lógica, que es que vuelva. No vuelve nada", denunció.El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este martes una serie de medidas para asistir a los damnificados por las inundaciones que causó el trágico temporal ocurrido en Bahía Blanca, que dejó 16 muertos, más de 1.300 evacuados y pérdidas materiales millonarias.- Transferencia solicitada al Gobierno nacional por $10.000 millones: la provincia de Buenos Aires ya recibió los fondos y desde este miércoles estarán a disposición del municipio de Bahía Blanca.- Líneas de crédito blando del Banco Provincia destinadas a familias, empresas, comercios, pymes y microemprendimientos: cuentan con tasa subsidiada y 12 meses de gracia. Los montos ascienden hasta $10 millones para familias y hasta $40 millones para empresas.Provincia Compras: el portal del Banco Provincia ofrecerá para Bahía Blanca y otras zonas en emergencia 36 cuotas sin interés en la compra de electrodomésticos y equipamiento. Implica una inversión de la banca pública de $30.000 millones y estará disponible a partir de este miércoles.- Beneficios impositivos: 1) Exención por un año del impuesto inmobiliario urbano. 2) Exención de la primera cuota del impuesto automotor. Luego no pagarán durante un año fiscal quienes puedan demostrar la afectación del vehículo. Se trata de una inversión de más de $10.000 millones.- Transporte: durante 30 días corridos la Provincia de Buenos Aires se hará cargo del boleto del transporte público.- Línea de subsidios no reembolsables para hogares de menores ingresos afectados por la inundación: alcanzará a 33.000 hogares y ascenderá a $800.000 por hogar. Representa una inversión de $26.000 millones.- Educación: se distribuirán más de 7.000 kits escolares y guardapolvos, y empezará inmediatamente la reparación de la infraestructura escolar afectada.Salud: se invertirán $22.000 millones para reparar y poner en funcionamiento en su totalidad al Hospital Penna.- Desarrollo de la Comunidad: se traerán insumos y materiales para la construcción, y habrá acompañamiento para el mejoramiento habitacional. Se trata de una inversión de $5.600 millones.- Integración social y urbana: OPISU trabajará en pavimento, desagües, alumbrado público y equipamiento, destinando $8.000 millones.- Infraestructura: reparación temprana de puentes sobre el canal Maldonado. Obras por $15.000 millones. Reconstrucción del canal Maldonado: una obra de $80.000 millones que será encarada lo antes posible. Reparación de infraestructura urbana: creación de un fondo especial por $75.000 millones.