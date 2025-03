Caretas: Vecinos de Bahía Blanca recibieron a los gritos a Milei, y el presidente se fue sin hablar con medios ni damnificados

#Video 📹 | "¡Caretas!" y "¡Vienen para la fotito!": Vecinos de Bahía Blanca recibieron a Milei y su comitiva a los gritos



El video 👉 pic.twitter.com/HSKAMk780r — Política Argentina (@Pol_Arg) March 12, 2025

El presidente Javier Milei llegó en la mañana del miércoles a la ciudad de Bahía Blanca, con el objetivo de monitorear en el lugar la asistencia a las víctimas de la tragedia climática, que dejó un saldo provisorio de 16 muertos, decenas de desaparecidos y daños materiales incontables. Sin embargo, tras un par de horas en la localidad bonaerense, el Presidente se retiró, sin haber dialogado con vecinos ni con los medios de comunicación.El mandatario viajó con una comitiva reducida a la ciudad bonaerense, compuesta por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Allí se reúne con el titular de la cartera de Seguridad, Luis Petri, que está en el lugar desde el fin de semana. También mantendrá un encuentro con el intendente, Federico Susbielles.No trascendieron detalles del traslado del Presidente y todo se desarrolló en un inusual hermetismo, sin cámaras para las redes sociales. El mandatario visitó el Centro de Monitoreo, la Planta Potabilizadora de ABSA, el puente modular que se está construyendo sobre el canal Maldonado y el hospital de campaña instalado en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Durante ese recorrido, no habló con la prensa ni con los vecinos.Sin embargo, algunas de las personas afectadas por las inundaciones se acercaron hasta el cordón de seguridad para expresar su repudio a Milei y a los funcionarios de su Gabinete. "¡Manga de caretas! ¡Traé los colchones, vení a escuchar a los vecinos que están ahí! ¡Vengan a escucharnos, no a sacarse la fotito!", les gritaron.Los damnificados, que no tuvieron acceso a dialogar con el mandatario le reclamaron a él y a su Gabinete que "escuchen" a los afectados en lugar de "sacarse la fotito". Sin embargo, algunas de las personas afectadas por las inundaciones se acercaron hasta el cordón de seguridad para expresar su repudio a Milei y a los funcionarios de su Gabinete. "¡Manga de caretas! ¡Traé los colchones, vení a escuchar a los vecinos que están ahí! ¡Vengan a escucharnos, no a sacarse la fotito!", les gritaron.La llegada de Milei coincidió con el arribo del tren solidario, repleto de donaciones. La ciudad se reconstruye poco a poco a casi una semana de la fuerte tormenta que dejó sin nada a miles de familias además de un saldo de 16 muertos y 94 personas todavía desaparecidas.La locomotora tenía en la parte delantera una bandera que decía: "Fuerza Bahía", la cual al momento de la llegada al andén de la estación bahiense se encontraba con varios voluntarios saliendo a saludar.