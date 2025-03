"El mundo tiene un montón de problemas y nosotros estamos bien": la afirmación de Caputo en su visita a Expoagro

En el marco de la segunda jornada de Expoagro, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo del Gobierno y consideró que mientras "el mundo tiene problemas", la Argentina "está bien". Además, se refirió sobre la situación en Bahía Blanca tras el trágico temporal y el posible envío de nuevos fondos a la ciudad bonaerense.“Nunca nos vamos a mover del rumbo. Esa es la mayor garantía que pueden tener los argentinos. Tampoco hay que olvidarse de dónde venimos. A veces cuando las cosas empiezan a ir bien, uno cree que entonces se puede ser Suiza en 12 meses y uno se empieza a olvidar de lo que te salvaste”, manifestó en la sala institucional de Expoagro, previo a una charla.“Estamos en un cambio histórico y hay una conciencia en la gente que hace unos años era impensado. Ese cambio de cultura y esa determinación del Gobierno de no moverse del rumbo es lo que le va a dar la previsibilidad que el campo y la industria necesita. Hay que recuperar esa confianza y con eso van a venir las inversiones, el crecimiento, el empleo y los mejores salarios. Vamos a torcer esa historia de 120 años, no tengo la menor duda”, añadió.Mientras se retiraba camino a la carpa de Agronegocios para la charla, el ministro siguió dando respuestas a los periodistas: “Antes, si el mundo se resfriaba, a la Argentina le agarraba una fuerte gripe. Ahora sucede todo lo contrario, el mundo tiene un montón de problemas y nosotros estamos bien porque tenemos un orden macro que nunca tuvimos”.Ya en su presentación, sentado junto a Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, con la Mesa de Enlace en primera fila, dijo que están analizando junto al Presidente para continuar con la "ayuda" económica a los bahienses tras la catástrofe: “Es la parte buena también de tener las cuentas en orden, esto permite, para casos como este, hacer esfuerzos extras sin que esto genere un problema para el resto de la sociedad. Estamos haciendo las cuentas con el secretario de Hacienda, coordinando con la ministra Bullrich y el ministro Petri, para ver la mejor forma para que la ayuda llegue directamente a la gente en este momento tan difícil”.Luego se mostró “feliz con la bienvenida” que le dio el campo en Expoagro y recordó la situación meses atrás del sector agropecuario, con los problemas de sequía, el precio de las commodities y las retenciones. “Entre la mejora del tiempo particularmente en la zona núcleo, la mejora un poco en el precio de las commodities y el esfuerzo del Gobierno que pudo hacer en lo fiscal para poder bajarles al menos un 20% las retenciones en los cultivos principales, espero haya ayudado en esta cosecha”, destacó.En este escenario, enfatizó que no hay que perder la perspectiva y valorar el cambio de rumbo. “Recordemos dónde estábamos hace un año, en particular el campo, no se podía planificar absolutamente nada, no se sabía lo que iba a pasar al día siguiente, teníamos una brecha del 200%, no se podía importar, la inflación corría al 1,5% diario, había una deuda con importadores de más de US$40.000 millones. Realmente, la incertidumbre era total. Hoy estamos literalmente en otro país. Pero a veces pasa que cuando las cosas mejoran y mejoran tan rápidamente, uno por ahí tiende ya a darlas como dada, a subestimarlas y un poco queremos ser Suiza al día siguiente. No se corrigen 120 años de desmanejo y 20 de desastres en un año”, consideró.“Valoremos el cambio de rumbo. No era solo lo mal que estábamos sino hacia dónde estábamos yendo. Estábamos horrible, en la peor situación económica argentina de la historia y, además, yendo por el rumbo incorrecto, a estrellarnos directamente. Hoy, este cambio de rumbo tampoco hay que subestimarlo porque ahora lo que se hizo parece fácil, pero si fuera fácil es algo que se hubiera hecho antes y, si no se hizo en 120 años es porque seguro no era tan fácil. Lo que hemos hecho es tan valorado no solo en la Argentina sino en el mundo. La mayor garantía que el Gobierno puede darles es que no nos vamos a desviar de este rumbo. En eso, el Presidente me deja realmente tan tranquilo y tener por ahí un ministro de Economía que le dice que la persona que lo deja más tranquilo es el Presidente no es muy común porque, en general, las relaciones entre los ministros de Economía y el Presidente son tensas”, añadió Caputo.Lo cierto es que si bien el Gobierno bajó temporalmente las retenciones a los principales granos hasta el 30 de junio próximo, la situación para el agro es de alerta: tras la feroz sequía, las intensas precipitaciones están provocando trastornos en los cultivos a punto de cosecharse, los precios de las commodities no alcanzan a tomar impulso y la política arancelaria de Donald Trump en Estados Unidos genera mucha incertidumbre. Todo esto sumado al incremento de los costos impositivos de los productores.