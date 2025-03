El contundente mensaje de Máximo Kirchner a Menem: Vos no podes ser presidente de la Cámara

El caos en la Cámara de Diputados alcanzó su punto más álgido este miércoles cuando la sesión especial se vio interrumpida por un escándalo que involucró a diputados de diferentes bloques, enfrentamientos físicos y una fuerte tensión política. En medio de una discusión crucial sobre la suspensión de las facultades delegadas del presidente Javier Milei, la sesión se descontroló por una pelea entre los diputados Oscar Zago, del MID, y Lisandro Almirón, de La Libertad Avanza (LLA). Sin embargo, la situación no terminó ahí, ya que la violencia se trasladó rápidamente al liderazgo de la Cámara.

Ante este escándalo en el recinto el presidente de la Cámara de Diputados primero pidió un cuarto intermedio y luego directamente levantó la sesión argumentando la falta de quorum. Esto generó que Máximo Kirchner y todos los diputados de UP exigieran a Menem continuar con la sesión y garantizar el orden.

Cabe señalar que el cruce entre los diputados no solo fue físico, sino también simbólico, ya que reflejó las profundas divisiones políticas que atraviesan al Congreso en el contexto de la actual crisis política y económica del país. Mientras algunos diputados de LLA intentaron bloquear el avance de la votación sobre el emplazamiento de comisiones, otros exigieron la continuidad de la sesión, lo que generó una verdadera crisis de autoridad dentro de la Cámara. "Vos no podés ser presidente de la Cámara", le espetó Kirchner a Menem, en un claro desafío a su capacidad para gestionar el conflicto interno.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ante la pérdida de control sobre el recinto, decidió suspender la sesión, argumentando que no había quórum debido al revuelo generado por los enfrentamientos. Este gesto desató la ira de Máximo Kirchner, quien, visiblemente furioso, se levantó de su asiento para dirigirse hacia Menem., le exigió Kirchner al presidente de la Cámara. Sin embargo, Menem respondió con un tajante, lo que provocó la contundente reacción del diputado de Unión por la Patria: "Entonces no podés ser presidente".En este sentido, la pelea en el Congreso no solo expuso las tensiones dentro de los bloques opositores, sino también las dificultades de Menem para ejercer liderazgo en un contexto marcado por la polarización y la violencia política.