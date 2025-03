Jorge Macri se diferenció del Gobierno nacional: "No creo que el kirchnerismo esté detrás de la violencia"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, tomó distancia del discurso libertario, tras los incidentes en la marcha de jubilados en Congreso, y negó que el kirchnerismo fuera responsable de los episodios de violencia.“Nosotros tuvimos que dar discusiones en la calle, varias desde que yo asumí,o. Me parece que son expresiones más anarquistas”, sostuvo Macri, en diálogo con TN.Días atrás la ministra Bullrich señaló que el origen de la violencia en el reclamo de los jubilados fueron grupos organizados desde intendencias que gestiona el kirchnerismo. Incluso apuntó contra el titular del ejecutivo de Lomas de Zamora, Federico Otermín y su par de La Matanza, Fernando Espinoza.En contraposición con el postulados libertario, el dirigente porteño prefirió ser cauto: “Esa es su mirada y si hay una investigación que lo demuestre, es bueno que se saque a la luz, pero nosotros nos hemos enfrentado con ellos en varias oportunidades y no hemos encontrado un aval político, insisto, de grandes espacios democráticos”.Igualmente consideró que la oposición “tiene un objetivo, que es el de hacer marchas, complicar, oponerse, poner trabas”, pero remarcó que “claramente no con ese nivel de violencia”.“Me parece que todos tenemos que bajar dos cambios y ahí yo llamo también a la reflexión por lo que ocurre dentro del Congreso, en los ámbitos institucionales, en la manera en la que cada uno de nosotros que tenemos responsabilidad nos dirigimos, cómo usamos el verbo, qué palabras usamos, cómo nos manifestamos respecto del otro”, sentenció.